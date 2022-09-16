شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية جهازك المناعى.. اعرف النظام الغذائى الصحى المتوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من سنوات من تجاهل الهرم الغذائى، فقد أدركنا جميعًا قيمة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث إنه مفيد لجهاز المناعة بالإضافة إلى المساعدة على إنقاص الوزن والشعور بالتحسن، ويجب إعطاء الأولوية للفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جهاز المناعة لدينا، مثل الزنك وفيتامين ج وفيتامين د، ويحتوي الفلفل الأحمر والحمضيات واللفت على مستويات عالية من فيتامين سي، وفى هذا التقرير نستعرض النظام الغذائى الصحى المتوازن لتقوية جهاز المناعة وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

أضف الخضار والفواكه الملونة إلى نظامك الغذائي

ادمج ثلاثة ألوان على الأقل في كل وجبة عن طريق اختيار الأطعمة ذات الصبغات العميقة، حيث تعد الأصباغ الطبيعية الموجودة في مختلف الفواكه والخضراوات والأطعمة النباتية الأخرى مصدرًا للمواد الكيميائية النباتية، وهي مواد مصنوعة من النباتات، وهى مواد الكيميائية نباتية مضادة للأكسدة ذات خصائص تنظيمية للمناعة يمكنها تحسين استجابة جهازك المناعي .

أضف طعامًا بروبيوتيك إلى نظامك الغذائى

هناك ارتباط قوي بين ميكروبيوم الأمعاء وتطور الجهاز المناعى ونضجه، واحدة من أفضل الطرق لدعم جهاز المناعة وميكروبيوم الأمعاء هى تناول الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب ومخلل الكرنب، وتوجد الكائنات الحية الدقيقة في الأطعمة المخمرة؛ ويمكن أن يؤدى استهلاك هذه الأطعمة بانتظام إلى موازنة الفلورا المعوية، ما يعزز الاستجابة المناعية لجسمك.

أضف الدهون الصحية إلى نظامك الغذائى

الترويج للدهون الصحية كمقويات طبيعية للمناعة على نطاق واسع، توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية فى الأطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات وبذور الشيا والأسماك الدهنية مثل السلمون والأفوكادو وغيرها، وتحارب الدهون الصحية الالتهابات، وتخفض الكوليسترول، وتحافظ على استقرار ضغط الدم، وتدعم صحة القلب، أحماض أوميجا 3 الدهنية هى نوع من الأحماض الدهنية الأساسية التى ثبت أنها تقلل الالتهاب وتدعم جهاز المناعة.

أضف البروتين إلى نظامك الغذائى

يمكن لنظام غذائى غنى بالبروتين أن يقوى جهاز المناعة ويساعد فى إصلاح أنسجة الجسم التالفة، قم بزيادة كمية البروتين فى نظامك الغذائى عن طريق استهلاك المزيد من الأسماك واللحوم وفول الصويا والعدس والبقوليات والفول السودانى والحليب واللبن والجبن، يجب أن يكون هناك حصة واحدة من البروتين فى كل وجبة.

شرب كمية كافية من الماء

يساهم الماء فى إنتاج الليمف، الذى ينقل خلايا الدم البيضاء وخلايا الجهاز المناعى الأخرى فى جميع أنحاء الجسم، ويعد الخيار والبطيخ والكرفس مجرد أمثلة قليلة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، إذا كنت تواجه مشكلة في شرب الماء العادي ، فجرّب كوبًا من الشاي الأخضر مع الليمون أو البطيخ أو الخيار أو الماء المنقوع بالنعناع للحصول على مشروب يقوي المناعة.