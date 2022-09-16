شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: عقار جديد للسيطرة على السكر والتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية دراسة عن عقار جديد يساعد فى تغيير مجرى حياة مرضى السكرى، حيث يعمل عقار Tirzepatide عن طريق التعامل مع الهرمونات التى تساعد على التحكم فى نسبة السكر فى الدم وكبح الشهية، للتخلص من الوزن الزائد.

ووفقا للتقرير ثبت بالفعل أن هذا الدواء أكثر فاعلية من الأدوية الأخرى المماثلة لأنه يعمل بشكل سريع فى السيطرة على السكر خلال 12 أسبوعا، وهذا ما ستتم مناقشته خلال المؤتمرات الطبية القادمة.

وأكد العلماء أن حقن المريض بهذا العلاج مرة واحدة فى الأسبوع سينتج عنه مفعولا رائعا يجعل مريض السكر يستغنى عن أى علاجات أخرى، فهذا العقار يتعامل مع هرمونات الجسم، لذا فإنه يساعد الناس على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة، ونجد أنه غالبا ما يكون مستوى هذه الهرمونات منخفضاً لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

بالإضافة إلى عمل الدواء الجديد على مساعدة الأشخاص على الشعور بالشبع، فإنه يقوم بالسيطرة على مرض السكرى من خلال إزالة السكر الزائد من الجسم ومنع الكبد من إنتاج الكثير منه وإفرازه.

وخضع للتجارب على هذا الدواء ما يقرب من 1500 شخص مصابى من السكر النوع الثانى، وتم تعيين المشاركين فى هذه التجربة بشكل عشوائى إما لتلقى واحدة من الجرعات الثلاث المختلفة من tirzepatide مرة واحدة فى الأسبوع أو لأخذ حقنة الأنسولين اليومية، وقد وصل متلقو عقار tirzepatide إلى مرحلة رئيسية من التحكم في نسبة السكر في الدم، وأصبح أقل في تحليل السكر التراكمي بمقدار 7%، ولذا فهو يساهم في التخلص من السكر، وأيضا فقدان الوزن الزائد.

وقال الدكتور آدي فيلجون المعد الرئيسي للتحليل الخاص بالعقار الجديد، وهو طبيب استشاري متخصص في التمثيل الغذائي وأخصائي في الأمراض الكيميائية إن الدواء الجديد أعطي نتئاج لا تصدق في علاج السكر والسيطرة عليه، وأيضا يساهم في القضاء على الوزن الزائد، وفي وقت قليل، وأكد أنه بالإضافة إلي العلاج، يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لمريض السكر، وممارسة الرياضة.