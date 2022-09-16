اسرع طرق تكبير الارداف في ثلاثة ايام طبيعياً 

بيروت - نادين محمد - من الممكن ان تيم تكبير الارداف في ثلاثة ايام فقط. وهو ما تسعى اليه الكثيرات من اجل التمتع بقوام انثوي جميل. ومن المفيد لهذه الغاية ممارسة بعض التمارين الرياضية المكثفة. لكن يمكن ايضاً الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على جعل هذه المنطقة من الجسم اكثر امتلاءً مما هي عليه. وهذه ابرز واسهل طرق تكبير الارداف في ثلاثة ايام.



من الممكن إذاً تكبير الارداف في ثلاثة ايام فقط في حال المواظبة على تطبيق بعض الوصفات الطبيعية وخصوصاً تلك التي تحتوي على الحلبة او على زيتها. ولهذا يجب تعلم هذه الطرق.

زيت الحلبة

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يمكن هذا الزيت ان يساهم في زيادة حجم الارداف ببضعة سنتيمرات. وهو فعال جداً ومن الممكن ان يساعد على منح الجسم شكلاً جميلاً ومتناسقاً من دون الحاجة الى اكتساب الوزن الزائد.

الطريقة



1 يتم تدليك المنطقة المستهدفة اي منطقة الارداف بالقليل من هذا الزيت الدافئ لمدة 10 دقائق يومياً.

2 يجب مواصلة فعل هذا لمدة لا تقل عن شهرين الى 3 اشهر. ولا بد من ملاحظة النتيجة الاولية بعد مرور ثلاثة ايام من بدء هذه العملية.

كبسولات الحلبة

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يمكن محتوى هذه الكبسولات ان يساعد على ملء الارداف ومنحها شكلاً مميزاً. ولهذا ينصح بتناولها بشكل منتظم لمدة لا تقل عن 4 اسابيع. وهي تساهم ايضاً في حل بعض المشاكل الصحية حيث تتسم بخصائص مفيدة يمكنها مثلاً ان تحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار والسكر في الدم. لكن يجب الا تتجاوز مدة تناولها الشهر الواحد لأنها يمكن ان تسبب زيادة طفيفة في الوزن وهو ما لا تريده الكثيرات.

الحلبة والخميرة

المقادير



ملعقة طعام من الحلبة المطحونة

ملعقة وسط من الخميرة

الطريقة



1 يتم خلط الحلبلة والخميرة مع كمية مناسبة من الماء الفاتر حتى الحصول على عجينة متجانسة.

2 توضع طبقة من المزيج على منطقة الارادف وتترك لليلة كاملة.

3 في اليوم التالي يتم غسل المنطقة ومن المفيد إعادة تطبيق الوصفة بين الحين والآخر حتى الحصول على افضل نتيجة.

الحلبة والعسل

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المقادير

ملعقة طعام من الحلبة المطحونة

ملعقة وسط من العسل الطبيعي

ملعقة وسط من زيت الزيتون

الطريقة

1 يتم مزج كل المكونات حتى الحصول على مخفوق متجانس.

2 من المهم شرب كوب منه مرة يومياً لمدة شهر كامل. وهكذا لا بد من الحصول على ارداف ممتلئة، علماً انه يمكن بدء ملاحظة النتيجة منذ اليوم الثالث.

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خلطة السمسم والعسل

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من الممكن ان تساعد هذه الخلطة ايضاً على تكبير الارداف في 3 ايام، ويحتاج تطبيقها الى توفير هذه المكونات.

المقادير

ملعقتا طعام من السمسم المطحون

ملعقة وسط من العسل الطبيعي

الطريقة

1 يمزج السمسم مع العسل جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 من اجل تكبير هذه المنطقة في 3 ايام او في مدة قصيرة جداً من المهم تناول المزيج مرتين يومياً في الصباح قبل الفطور وفي المساء قبل الذهاب إلى النوم. ولا بد من الحصول على النتيجة المرجوة في مدة قصيرة.

ومن المفيد في موازاة ذلك ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على زيادة حجم الارداف. وفي هذه الحالة يمكن اختيار السكوات. وهكذا يمكن تسريع عملية تكبير الارداف في ثلاثة ايام فقط.

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