لعلاج عدوى حول العين.. 3علاجات منزلية مجربة

بيروت - نادين محمد - علاجات منزلية فعالة لعلاج التهابات حول العين اعتماداً على شدة الحالة، قد تكون بعض العلاجات المنزلية مفيدة؛ لأنها إذا استمرت الحكة في عينيك وجفافهما باستمرار، فأنت على الأرجح تعانين من عدوى بالعين.

يمكن أن تكون التهابات العدوى حول العين مزعجة ومؤلمة، وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تركت دون علاج. لحسن الحظ، هناك علاجات منزلية لعدوى العين يمكنك تجربتها جنباً إلى جنب مع الطب التقليدي للتخلص منها.

ما هي عدوى العين؟

وفقاً لموقع stylecraze غالباً ما تنتشر عدوى العين عن طريق الاتصال المباشر بالعين. يمكن للبكتيريا أو الميكروبات المسببة للعدوى الموجودة على يديك أن تنقل العدوى إلى عينيك.

عادة ما تكون عدوى العين مصحوبة باحمرار وشعور بالحكة في عينيك. يمكن أن يؤثر على الأجزاء التالية من عينيك:

القرنية

الجفون

الملتحمة

(المنطقة التي تغطي الطبقات الداخلية والخارجية لعينيك).

تشمل التهابات العين الشائعة ما يلي:

التهاب الجفن - جفن ملتهب ومتقشر .

عيون جافة - القنوات الدمعية غير قادرة على توفير ما يكفي من التزليق لعينيك، مما يسبب احمراراً وتهيجاً.

التهاب القرنية - القرنية ملتهبة.

العين الوردية - المعروف أيضاً باسم التهاب الملتحمة، يحدث بسبب تهيج أو التهاب الملتحمة، مما يؤدي إلى احمرار وحكة في العين مصحوبة بالدموع.

يمكن أن تصيب عدوى العين أياً من عينيك أو كلتيهما. على الرغم من أهمية الدواء، إلا أن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تخفف الأعراض وتساعد في إدارة العدوى.

العلاجات المنزلية لالتهابات العين

1. أكياس الشاي الأخضر

مستخلص الشاي الأخضر غني بالمركبات النشطة بيولوجياً التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات قد يؤدي استخدام أكياس الشاي الأخضر إلى تهدئة عينيك وتقليل التورم، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت قدرتها على علاج التهابات العين. ومن ثم توخي الحذر.

سوف تحتاجين

2 كيس شاي أخضر

ما عليك القيام به

خذي كيسين مستخدمين من الشاي الأخضر ثم ضعيهما في الثلاجة لفترة من الوقت وضعيهما على عينيك لمدة 15-20 دقيقة.

قومي بإزالتها وغسل عينيك.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

يمكنك القيام بذلك مرتين يومياً لتقليل التورم والألم.

2. العسل

تم استخدام العسل لعلاج التهابات العين مثل التهاب الجفن والتهاب القرنية والملتحمة؛ نظراً لأن العسل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، فقد يساعد في تخفيف التهابات العين.

سوف تحتاجين:

كوب ماء

2-3 ملاعق صغيرة من العسل

قطارة معقمة

ما عليك القيام به:

اغلي كوباً من الماء وأضيفي إليه بضع قطرات من العسل.

يقلب جيداً ويترك ليبرد.

استخدم قطارة معقمة لوضع قطرة في كل عين.

يغسل بالماء بعد 5 دقائق.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا

افعلي ذلك 2-3 مرات في اليوم.

3. الكركم

الكركمين هو المركب الحيوي النشط في الكركم. يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات العين.

على الرغم من الحاجة إلى المزيد من التجارب السريرية العشوائية لتحديد خصائصه العلاجية، فقد أظهرت الدراسات الأولية نتائج واعدة. وبالتالي، يمكن أن يكون الكركم علاجاً منزلياً جيداً لعدوى العين.

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

كوب ماء دافئ

ما عليك القيام به:

اغلي كوباً من الماء وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من الكركم.

اتركيه ليبرد لفترة من الوقت.

انقعي قطعة قماش معقمة في هذا المحلول.

استخدمي هذا كضغط دافئ واغسل عينيك بعد هذه العملية.

كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟

افعلي هذا مرة واحدة على الأقل في اليوم.

المصدر : stylecraze

ملاحظة من "الجميلة ": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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