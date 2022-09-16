شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الأرز الأبيض واستهلك الأسود للتحكم فى مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من الصعب دائمًا الحفاظ على مستوى السكر فى الدم، أو تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى مع التغذية، جرب التحول من الأرز الأبيض إلى الأرز الأسود لإدارة مرض السكرى، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

هل الأرز الأسود صحى؟

عندما يتعلق الأمر بالصحة والتغذية فإن الأرز في بعض الأحيان له سمعة سيئة، وعلى الرغم من كونه من الحبوب الشائعة، إلا أن مرضى السكري غالبًا ما يبتعدون عن استهلاكها نظرًا لاحتوائها على الكربوهيدرات النشوية التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، لكن هذا ينطبق بشكل أساسي على الأرز الأبيض، وكثير من الناس لا يدركون أن الأرز الأسود هو خيار صحي أكثر لمرضى السكر.

الأرز الأسود لمرض السكرى

يحتوى الأرز الأسود على جرثومة غنية بالمغذيات وطبقات نخالة من الحبوب، بينما يحتوى الأرز الأبيض فقط على السويداء النشوى، ما يجعل الأرز الأسود خيارًا أفضل.

هل يمكن تناول الأرز الأسود من قبل مرضى السكري؟1. ينظم مستويات السكر فى الدم

نظرًا لاحتواء الأرز الأسود على نسبة عالية من الألياف والبروتين فإنه يقلل بشكل كبير من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2. يعزز فقدان الوزن

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن سلبًا على حالتك وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تناول الأرز الأسود موصى به، حيث يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

3. خالٍ من الجلوتين

ينصح مرضى السكري بتجنب الجلوتين لأنه قد يكون له آثار جانبية سلبية فى الجهاز الهضمى، مثل الانتفاخ وآلام البطن، والأرز الأسود خال من الجلوتين.

4. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

لا يزال بإمكانك تناول الأرز الأسود، حتى لو كنت لا تعاني من هذه الحالة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى عن طريق الحفاظ على نسبة السكر في الدم لأنها غنية بالألياف والمغنيسيوم.

5. غنى بالمغذيات

يحتل الأرز الأسود مكانة عالية في خصائصه الغذائية، حيث إنه غني بالبروتينات والألياف ومضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن.