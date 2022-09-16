شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 عادات لتناول الإفطار لإبطاء الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم القدرة على التحكم فى المعدل الذى تؤثر به الشيخوخة على مظهرك، إلا أن طريقة التغذية وموعد الوجبات يمكن أن يساعدك على الحركة والشعور كما لو كنت أصغر من العمر الفعلى، ويمكنك المساعدة فى إبطاء عملية الشيخوخة من خلال إلقاء نظرة فاحصة على ما تضعه داخل جسمك بدلاً من التركيز فقط على الخارج، وفقا لما نشره موقع eatthis.

تناول وجبة الإفطار

واحدة من أسهل العادات التي يمكنك تنفيذها لتأخير ظهور علامات الشيخوخة هي ببساطة عدم تخطي وجبة الإفطار، وإعطاء الأولوية لتناول هذه الوجبة المهمة كل صباح لتحفيز عملية التمثيل الغذائى لديك، وهذا يعني أنه سيكون لديك قلب أكثر صحة، ويمنع مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، بل وحتى فقدان الوزن، كلما شعرت بتحسن، كنت أصغر سنًا.

تناول الحبوب الغنية بالتريبتوفان

ابدأ بتناول الحبوب التي تحتوي على التريبتوفان، ويحتوى دقيق الشوفان وحبوب القمح الكاملة وبذور الشيا على كمية أعلى من التريبتوفان، ويستخدم الجسم التريبتوفان للمساعدة في إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، حيث يساعد الميلاتونين على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، والسيروتونين له دور في تنظيم الشهية والنوم وحتى الألم.

دقيق الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، وهو أمر ضرورى للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

الفراولة

تعتبر الفراولة من العناصر الضرورية لمكافحة الشيخوخة في وجبة الإفطار نظرًا لكيفية دعم محتواها من الفيتامينات والتغذية النمو الصحى لبشرتك وعظامك، يساعد فيتامين C الموجود فى الفراولة على تعزيز تكوين الكولاجين الضرورى لصحة الجلد والعظام، حصة واحدة فقط من الفراولة توفر فيتامين سى الذى تحتاجه طوال اليوم.

استبدل الكربوهيدرات بالبروتين

زيادة كمية البروتين في وجبة الإفطار يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لمكافحة الشيخوخة، تناول المزيد من الأطعمة البروتينية - مثل البيض والجبن والزبادي - وتقليل الكربوهيدرات في وجبة الإفطار يساعد فى الحفاظ على صغر عقلك.

اللوز

ثبت أن اللوز يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ، مع توفير الدهون الصحية لدعم صحة القلب، كما أنه من أغنى المكسرات بالكالسيوم، وهو المغذيات الأساسية اللازمة للحفاظ على عظامنا قوية، خاصة مع تقدمنا ​​فى العمر.