كل ما تريد معرفته عن جراحة السمنة؟

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القاهرة - سامية سيد - جراحة السمنة إجراء آمن بشكل عام، خاصة مع التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال الجراحة، وقد تشكل آثار الجراحة على الجهاز الهضمى مخاطر محددة مثل نقص التغذية الناجم عن سوء الامتصاص، ما يؤدى إلى حالات مثل فقر الدم أو هشاشة العظام .

وحسب ما ذكره موقع medicinenet بالنظر إلى العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة والتى تؤثر على العديد من أجهزة الأعضاء، قد تكون جراحة السمنة هى الخيار الأكثر أمانًا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، على الرغم من مخاطرها.

ما هى فوائد جراحة السمنة؟

تعد جراحة علاج البدانة حاليًا الخيار الأفضل والأسرع لفقدان الوزن بشكل كبير وطويل الأمد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

يتحسن متوسط ​​العمر المتوقع في كثير من الناس، وكذلك الصحة العامة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية من المهم اتباع أسلوب حياة صحي وعادات غذائية للحفاظ على فقدان الوزن وتحسين الصحة.

كيف تجرى جراحة السمنة؟

يتم إجراء جراحة السمنة تحت التخدير العام معظم جراحات السمنة تكون تنظيرية، لكن بعض المرضى قد يحتاجون إلى جراحة تقليدية قد تستغرق العملية عدة ساعات سيقوم بإجراء العملية جراح متخصص في جراحة السمنة طبيب الجهاز الهضمي جزء لا يتجزأ من رعاية المريض قبل الجراحة وبعدها.

التحضير

يخضع المريض أولاً لاختبارات الدم والبول والتصوير.

بناءً على الاحتياجات الخاصة للفرد ، يقرر الجراح نوع جراحة علاج البدانة.

يجب على المريض التوقف عن تناول مسيلات الدم، وعدم تناول أى طعام أو شراب قبل 8 ساعات من الجراحة، واستشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية منتظمة.

إجراء الجراحة

يقوم طبيب التخدير بإدارة التخدير ومراقبة الوظائف الحيوية للمريض أثناء الجراحة.

يقوم الجراح بإجراء جراحة السمنة ويغلق الشقوق بالخيوط الجراحية .

تتم مراقبة المريض في غرفة الإنعاش وتناول المسكنات لآلام ما بعد الجراحة .

قد يطلب من المريض البقاء في المستشفى لبضعة أيام ، حسب نوع الجراحة.

ما بعد الجراحة

لن يُسمح للمرضى عمومًا بتناول الطعام لمدة يوم أو يومين بعد الجراحة للسماح للجهاز الهضمي بالشفاء.

سيصف اختصاصي التغذية نظامًا غذائيًا للمريض بعد الجراحة.

يجب على المرضى استكمال النظام الغذائي بالفيتامينات المتعددة والكالسيوم والحديد.

يجب على المرضى تعديل نمط حياتهم وعاداتهم الغذائية.

ستكون الفحوصات الطبية الدورية مطلوبة بعد الجراحة.

قد تكون هناك حاجة لإجراءات نحت الجسم لتصحيح الترهلات الناتجة عن فقدان الوزن.

ما هي مدة الشفاء من جراحة السمنة؟

من خلال الجراحة بالمنظار، عادة ما يتم إخراج المريض في غضون يومين أو ثلاثة أيام وسيتمكن معظم المرضى من العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في غضون ثلاثة إلى خمسة أسابيع، اعتمادًا على المرحلة الأصلية من السمنة والحالات الصحية الأخرى.