شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخفض نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائى نسبة الكوليسترول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هى نمط غذائى منتشر فى البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، ويركز هذا النظام الغذائى على استهلاك اللحوم الخالية من الدهون والدهون الصحية والحبوب الكاملة والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، وفقالما نشره موقع verywellhealth.

وحمية البحر الأبيض المتوسط ​​هى نظام غذائى متوازن يحتوى على مجموعة متنوعة من الأطعمة، ويمكن اتباعه بسهولة، وتشمل الخصائص الرئيسية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائى ما يلى:

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة - بما في ذلك المكسرات والبذور وزيت الزيتون

الأطعمة الغنية بالبقوليات ، بما في ذلك العدس والفول

الحبوب الغنية بالألياف ، بما في ذلك الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والشعير

وجبات عالية المحتوى من الفواكه والخضروات الطازجة

استخدام قطع الدجاج الخالية من الدهون في بعض الأطعمة

الاستهلاك المعتدل للأسماك - بما في ذلك الأسماك الغنية بدهون أوميجا 3 الصحية، مثل السلمون والأنشوجة

السكريات المكررة تستخدم باعتدال في الوجبات

انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء

استخدام منخفض إلى معتدل لمنتجات الألبان ، بما في ذلك الحليب والزبادي وبعض أنواع الجبن ، مثل جبن البارميزان وجبن الفيتا

حمية البحر الأبيض المتوسط ​​وخفض الكوليسترول

ودرست العديد من الدراسات تأثير حمية البحر الأبيض المتوسط ​​على الكوليسترول والدهون الثلاثية - ويبدو أن النتائج واعدة، واستمرت الدراسات ما بين 4 أسابيع و4 سنوات وشملت مشاركين أصحاء، أو أفرادًا لديهم مستويات عالية من الدهون (الدهون)، أو أفراد يعانون من حالات طبية أخرى، وركزت معظم الدراسات على جوانب معينة من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، مثل استهلاك الفاكهة والخضار، واستخدام كميات كبيرة من زيت الزيتون البكر (تصل إلى لتر واحد في الأسبوع)، أو تناول المكسرات (حتى 30 جرامًا في اليوم، أو حفنتين)، وأظهرت معظم الدراسات أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي يخفض مستويات الدهون.