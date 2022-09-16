شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى صحى لمرضى الكبد الدهنى يعتمد على الخضروات والفاكهة والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشخص مرض الكبد الدهني بوجود كميات غير طبيعية من الدهون في الكبد ، وهو ما يسمى التنكس الدهني، و إذا كان لديك دهون في الكبد يُعتقد أنك مصاب بمرض الكبد الدهني، و إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب وتلف خلايا الكبد، مما يتسبب في مرض التهاب الكبد الدهني غيرالكحولي ويرتبط بتليف الكبد وأمراض الكبد في المرحلة النهائية وزرع الكبد ، وغالبًا ما يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

ويعد اتباع أنماط غذائية صحية أمرًا مهمًا للجميع ، ولكن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني يحتاجون إلى توخي الحذر بشكل خاص لمراقبة ما يأكلونه.

وتوصي الإرشادات الغذائية الفيدرالية ، التي نُشرت بشكل مشترك من قبل وزارتي الزراعة والصحة والخدمات البشرية بالولايات المتحدة ، باتخاذ بعض النصائح عند اختيار النظام الغذائى لهؤلاء المرضى وهى:

يجب أن يكون نصف طبقك في الوجبة من الفواكه والخضروات

يجب أن تكون نصف الحبوب التي يتم تناولها من الحبوب الكاملة.

تنويع مصادر البروتين الخاصة بك.

انتقل إلى اللبن والزبادي الخالي من الدسم أو قليل الدسم (أو الإصدارات المدعمة الخالية من اللاكتوز).

اختر الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من السكريات والدهون المشبعة والصوديوم.

الأطعمة المتوافقة

الحبوب الكاملة: الشوفان ، 100٪ قمح مطحون ، شعير ، برغل ، فارو ، قمح توت ، أرز بني

البقوليات: الفول والعدس والحمص (يفضل أن تكون مجففة وليست معلبة).

الخضار النشوي: البطاطا الحلوة ، اللفت ، اليام

الخضار غير النشوي: البروكلي والسبانخ واللفت والبصل والكراث والهليون والخرشوف والفلفل والبصل والفطر والجزر والطماطم والقرنبيط.

المكسرات والبذور: جوز ، بذور عباد الشمس ، لوز ، كاجو ، فستق

الدهون الصحية: زيت الزيتون البكر الممتاز ، الأفوكادو

البروتين الخالي من الدهون: لحم الدجاج الأبيض والديك الرومي والبيض ولحم الخنزير والبروتين النباتي

الأسماك الدهنية: سمك السلمون والتونة والسردين

الفاكهة: التوت والكيوي والتفاح والبرتقال والليمون

منتجات الألبان قليلة الدسم: الزبادي اليوناني قليل الدسم ، الكفير قليل الدسم

الأعشاب: الريحان ، الكزبرة ، البقدونس ، إكليل الجبل ، الزعتر ، الزعتر ، عشب الليمون ، اللافندر.