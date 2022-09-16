شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لمنع الاكتئاب عند الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتم الحديث عن اكتئاب فترة الحمل فى كثير من الأحيان مثل اكتئاب ما بعد الولادة، ومع ذلك، فهو شائع جدًا وطبيعى، يصيب اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة 1 من كل 7 نساء، يجب أن يؤخذ اكتئاب ما قبل الولادة على محمل الجد لأن الدراسات تظهر آثارًا قصيرة وطويلة المدى لاكتئاب ما قبل الولادة على الأم والطفل على حد سواء، ويزيد اكتئاب ما قبل الولادة القلق والغضب لدى النساء أثناء فترة الحمل، وفى التقرير التالى نستعرض كيفية تقليل فرص الإصابة باكتئاب ما قبل الولادة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

5 طرق يمكنك من خلالها منع اكتئاب ما قبل الولادة:

1. العلاج

يساعد التحدث إلى أخصائى الصحة على تقليل مخاطر اكتئاب ما قبل الولادة، قد يكون العلاج طريقة أفضل لطلب المشورة فيما يتعلق بتجاربك طوال فترة الحمل.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة لها فوائد مختلفة للجسم، تساعد التمارين فى إدارة الصحة الجسدية للأم وتعزز أيضًا صحة الطفل، وتساعد التمارين أيضًا فى تحسين الصحة العقلية للأم، وأثبتت التمارين الرياضية أنها تطلق هرمونات سعيدة مثل السيروتونين والدوبامين، وما إلى ذلك ما يساعد على رفع الحالة المزاجية، وقد يؤدى هذا الإفراج عن هرمونات السعادة أيضًا إلى تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، وأثبتت التمارين الرياضية مثل اليوجا والتأمل أنها توفر المزيد من الفوائد للصحة العقلية.

3. العلاج المعرفى السلوكى

يساعد هذا العلاج فى إعادة صياغة عملية التفكير وغرس عملية التفكير الإيجابى لدى الأمهات.

4. التواصل

الخطوة الأولى لتحسين الصحة العقلية هى التواصل، اكتئاب ما قبل الولادة طبيعي تمامًا وشائع للغاية، وقد تسبب التغيرات في الهرمونات أيضًا تغيرات في المزاج، ومن الضروري التشجيع على التحدث إلى الأشخاص من حولك، ويمكن أن تساعدك مشاركة أفكارك ومشاعرك مع الأشخاص من حولك على التنقل بالطريقة الصحيحة لتحسين طريقة تفكيرك.

5. تناول الطعام بشكل صحيح

يؤثر ما تأكله أيضًا على مزاجك ومشاعرك، ويؤدى تناول الطعام أيضًا إلى إفراز بعض الهرمونات السعيدة فى الجسم، وتساعد هذه الهرمونات فى تسهيل تحسين الحالة المزاجية وتحسين دورة النوم ومختلف الفوائد الأخرى.