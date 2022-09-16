شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهاب اللوزتين..تجنب تناول الطماطم والمقليات وخليك فى السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوزتين هي المسؤولة عن حماية الحلق ومنع مسببات الأمراض المختلفة من مهاجمة الحناجر، التهاب اللوزتين هو عدوى يسببها فيروس أو بكتيريا، يمكن علاج التهاب اللوزتين إذا كان حادًا من خلال الأدوية والقيود الغذائية، عادةً ما يُشفى التهاب اللوزتين الحاد في غضون أيام قليلة، ويسبب الكثير من الألم وعدم الراحة في الحلق. يمكن أن يؤدي إلى صعوبة البلع، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة التي يجب عليك تناولها وتجنبها إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الأطعمة التي يجب تناولها :1. السوائل الدافئة

تساعد السوائل الدافئة مثل الماء الساخن والشاي وشاي الزنجبيل والمرق وما إلى ذلك على توفير الراحة للحلق، يساعد شرب المشروبات الساخنة أيضًا في تقليل الالتهاب.

2. التوابل والأعشاب

تتمتع الأعشاب والتوابل المختلفة بخصائص علاجية ومضادة للالتهابات قد تساعد في تسريع عملية الشفاء، جرب إضافة التوابل مثل الزنجبيل والكركم والمريمية إلى الشاي والحليب وما إلى ذلك.

3. الشوفان الدافئ

يحتوي الشوفان عند طهيه على ملمس ناعم وقد يهدئ حلقك، يعتبر تناول الشوفان الدافئ مثاليًا لتحسين الراحة.

4. البيض

البيض مثل الشوفان له ملمس ناعم، قد يوفر البيض المطبوخ بدون زيت والتوابل تأثيرات مهدئة ويعزز أيضًا مستويات الطاقة.

5. الدجاج

يساعد الدجاج مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين على تعزيز مستويات الطاقة لدينا، تناول الدجاج في المرق والحساء وغيرها من وصفات الطعام المهدئة.

الأطعمة التى يجب تجنبها :1. الطعام الجاف

قد يكون تناول الأطعمة الجافة أمرًا صعبًا إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين، فقد يكون من الصعب ابتلاع الطعام. قد يسبب أيضًا ألمًا في الحلق.





2. الطعام المقلي

يجب تجنب الأطعمة المقلية إذا كنت تعاني من التهاب اللوزتين، حيث أن هذه الأطعمة قد تسبب تهيج اللوزتين.

3. الوجبات السريعة

غالبًا ما تكون الوجبات السريعة مقلية أوجافة، وكلاهما يجب تجنبه إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين. يجب عليك أيضًا تجنبها لأنها قد تكون قاسية جدًا على الحلق.

4. طعام حار

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل تمامًا لأنها تسبب التهابًا في اللوزتين ويمكن أيضًا أن تهيج الأذنين. يعد الألم وعدم الراحة في الأذنين من الأعراض الشائعة الأخرى لالتهاب اللوزتين.

5. الطماطم

الطماطم وفيرة في حمض الأكساليك، يمكن أن يؤدي هذا المكون الحمضي إلى تهيج اللوزتين وتفاقم الأعراض.