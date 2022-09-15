شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال على الطريقة الكورية .. جربى ماء الأرز على بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صيحات الجمال الكورية ، التي تمنح المرأة بشرة خالية من العيوب ، متوهجة ، ومتناسقة ، قد أحدثت ثورة في العالم، حيث تبدو البشرة صافية كمرآة، والفضل في هذا يذهب إلى الأرز، فهو كونه أحد المكونات الأساسية في المنتجات الكورية ، يساعد الأرز على تقليل المسام وتفتيح البشرة وشد الجلد وتهدئة نسيج الجلد الخشن، إنه عنصر جمال منسي منذ زمن طويل يمكن أن يمنحك بشرة جميلة ومتوهجة، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

كيف تستخدم الأرز للبشرة؟

يعتبر ماء الأرز من أكثر مكونات الجمال فعالية في الكثير من منتجات العناية بالبشرة وتفتيحها ومكافحتها للشيخوخة في الواقع ، من المفيد علاج حب الشباب والوقاية منه ، وإزالة ندبات حب الشباب ، ويمكنه إزالة فرط التصبغ والبقع الداكنة والبقع العمرية حول الفم والشفتين العلوية والعينين والوجه والجسم بالكامل.

فيما يلي 5 طرق لاستخدام الأرز على وجهك:

يمكنك إضافة الأرز إلى روتينك اليومي للتخلص من حب الشباب واتخاذ خطوة للأمام في الحفاظ على بشرة متوهجة وخالية من العيوب.

1. قناع دقيق الأرز

امزجى 3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز المطحون ناعماً،أضف ملعقتين كبيرتين من لب النبات المحترق مع الماء البارد بما يتناسب لصنع سائل رقيق، ضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة، اتركيه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا ، ثم اغسليه بالماء البارد، سوف يهدئ البشرة ويجددها على الفور، استخدم هذا القناع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

2. رذاذ ماء الأرز

اسلقي الأرز وصفيه واجمعى الماء،ويترك ليبرد ويحفظ في زجاجة رذاذ صغيرة، يمكنك أيضًا التخلص من عملية الغليان ببساطة عن طريق نقع الأرز في الماء طوال الليل وتجميع الماء في صباح اليوم التالي، اتركه يتخمر لمدة 2-3 أيام ، ثم استخدم ماء الأرز المخمر لتدليك للوجه في الصباح بعد الاستحمام وقبل الذهاب إلى الفراش مباشرة.

3. مكعبات مثلج ماء الأرز

خذ كوب أرز (حوالي 100 جم). يمكنك اختيار أي نوع من الأرز،صب ثلاثة أكواب من الماء (حوالي 500 مل إلى 700 مل) في وعاء،نقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة،استخدمي أصابعك لتقليب الأرز بعناية وتحريكه،صفي الأرز وجمع الماء في زجاجة زجاجية كبيرة، يمكنك أيضًا تجميد الماء والثلج كل صباح وقبل الذهاب إلى الفراش.

4. الأرز واللبن الرائب

خذ كوب أرز، اطحنه وأضف نصف ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وملعقة كبيرة من اللبن الرائب،ضعيه على وجهك بفرشاة واتركيه حتى يجف،اغسل وجهك بلطف بالماء.