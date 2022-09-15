شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير تناول فيتامين د يوميا على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التى تحتاجها أجسامنا للمساعدة فى امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام، ويمكنك الحصول عليه من سمك السلمون والسردين والحليب المدعم والحبوب، بالإضافة إلى ذلك يصنع جسمك فيتامين د عندما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، لأنه يحول مادة كيميائية فى بشرتك إلى شكل نشط من الفيتامين.

ونقص فيتامين (د) مشكلة عالمية شائعة يعانى منها نحو مليار شخص، وفى التقرير التالى نوضح الفوائد الصحية لتناول فيتامين د يوميًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يعزز مستويات الطاقة

تناول فيتامين د يوميًا يمكن أن يعزز صحتك المناعية وطاقتك، ويمكن أن تكون المكملات بفيتامين د مفيدة، خاصة لمن يعانون من نقص معروف، وعادة ما يتم الخلط بين بعض أعراض نقص فيتامين (د) وأعراض حالات أخرى.

يساعد على تقوية عظامك

فيتامين (د) ضروري للسماح لجسمك باستخدام الكالسيوم الذى يتم إعطاؤه لدعم نمو العظام وصحتها، وعندما تكون مستويات فيتامين (د) منخفضة لا تكون هذه العملية فعالة ويمكن أن تصبح عظامنا ضعيفة.

يقدم الدعم المناعى

أصبح فيتامين (د) شائعًا بسبب فوائده الداعمة للمناعة التي لوحظت، سيساعد الشكل النشط لفيتامين (د) على تخفيف استجابة الجسم الالتهابية ويعزز إنتاج الخلايا المناعية في الجسم.

يخفف من التعب

الراحة التى يشعر بها المرء من التعب بمجرد تصحيح نقص فيتامين (د) أمر مدهش، إذا كنت تعانى من التعب المزمن، وضعف العضلات، واضطرابات المزاج، و / أو ضعف العظام فقد تكون تعانى من نقص فيتامين (د).