تفاحة، إجاصة أم هرم؟ هكذا تخسرين الوزن بحسب شكل جسمك

بيروت - نادين محمد - عادة ما يأخذ جسم المرأة شكل تفاحة أو إجاصة أو هرم مقلوب أو ساعة رملية. فإلى أيّ فئة تنتمين؟ حدّدي ذلك لتكتشفي الأطعمة التي يمكنك أن تتناوليها من دون أن تكتسبي الوزن وتلك التي تساعدك على خسارة كليوغراماتك الزائدة وعلى حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من جسمك.

1 شكل التفاحة

يعني هذا أن الدهون تتراكم في منطقة بطنك وصدرك خصوصاً. وفي هذه الحالة:

- يمكنك أن تأكلي الأطعمة التي تحتوي على البروتينات الصحية مثل الدجاج والسمك واللحوم غير الدسمة. كما ننصحك بأن تركّزي على تلك الغنية بالدهون الطبيعية مثل الأفوكادو والبيض والجوز والجبنة وزيت الزيتون وجوز الهند. ولا تنسي الخضار الخضراء مثل السبانخ والخس وملفوف الكالي.

-عليك أن تتناولي النشويات مرة يومياً فقط.

-تتجنبي: القهوة وكل ما يحتوي على الكافيين والمشروبات التي تحتوي على السكّر المصنّع.

-تناولي يومياً هذا المشروب الحارق للدهون: قطعي 150 غ من جذور الزنجبيل و4 حبات من الليمون وامزجيها مع القليل من الماء في الخلاط لتحصلي على عصيرها. إشربي كوباً صغيراً منه قبل كل وجبة لتحرقي الدهون المتراكمة في منطقة بطنك.

2 شكل الإجاصة

إذا كان جسمك يأخذ هذا الشكل، فهذا يعني أنّ الدهون تتراكم في منطقتي وركيك وفخذيك.

-يمكنك أن تأكلي: الخضار والفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والتين والفاصولياء، إضافة إلى بذور الشوفان والكينوا والأرز الكامل والأطعمة التي تحتوي على البروتينات الخفيفة مثل اللحوم البيضاء والسمك والبيض.

-عليك أن تتجنبي: منتجات الحليب الدهنية مثل الجبنة والكريما والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتوفو.

-ولتحرقي دهون جسمك، ننصحك بأن تتبعي هذا النظام الغذائي:

الفطور: عصير ليمون مخفف بالماء الفاتر، شاي أخضر خال من السكّر، 50 غ من الخبز الكامل، 90غ من الجبنة غير المملحة مع بيضة مسلوقة.

الغداء: 100 غ من اللحم الأبيض، 4 ملاعق طعام من بذور الشوفان، 4 ملاعق طعام من بذور الصويا، ملعقة طعام من زيت الزيتون، سلطة خضراء مع ملعقتي طعام من خل التفاح وملعقة طعام من زيت الزيتون.

وجبة خفيفة: شاي أخضر غير محلّى مع سلطة 3 فواكه (تفاح + إجاص + كيوي أو برتقال + كلمنتين + نصف حبة غريب فروت)، 30 غ من الشكولاته الداكنة.

العشاء: 60 إلى 80 غ من السلمون المدخن مع سلطة خضار.

3 شكل الهرم المقلوب (أو الفريز)

يعني هذا الشكل أن الدهون تتراكم في مناطق ذراعيك وصدرك.

-يمكنك أن تأكلي: الشوفان والجاودار والأرز الكامل. كما ننصحك بأن تتناولي عصير الفواكه باعتدال والخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ أو الخس والفواكه الغنية بالألياف. كما يمكنك أن تضيفي منتجات الحليب غير الدسمة.

-عليك أن تتجنبي: البسكويت المملح والمشروبات التي تحتوي على الكافيين واللحوم والأجبان الدهنية.

-ولتخسري الوزن، ننصحك بأن تتبعي هذا النظام الغذائي:

الفطور: كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلّى مع الفواكه الموسمية. ويمكنك أن تضيفي بيضة مسلوقة في حال كنت تشعرين بالجوع الشديد.

الغداء: طبق من الخضار المطهوة، 150 غ من اللحم الأبيض أو الأحمر قليل الدهون مع قطعة من الخبز الكامل.

وجبة خفيفة: حبة من الفواكه أو كوب من اللبن الزبادي.

العشاء: 150 غ من لحم السمك أو اللحم الأحمر غير الدسم، كوب من الخضار المطهوة على البخار مع القليل من زيت الزيتون.

4 شكل ساعة الرمل

إذا كان جسمك يأخذ هذا الشكل فهذا يعني أن الدهون تتراكم على مستوى صدرك وذراعيك ووركيك وفخذيك في الوقت نفسه.

-يمكنك أن تأكلي: الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والجاودار. كما ننصحك بأن تستهلكي حصة من البروتينات الخفيفة مثل البيض والسمك.

-تجنبي: المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنتجات الحليب والسكاكر. وتناولي اللحوم الدهنية والكربوهيدرات المصنعة بكميات قليلة.

-لتحرقي دهونك تناولي مشروب الغريب فروت والشمام الحارق للدهون يومياً. ولتصنعيه ضعي في الخلاط 200 غ من لب الشمام مع كوب من الماء وعصير الغريب فروت لتحصلي على مزيج منسجم. أضيفي بضع قطع من الثلج لأن العصائر الباردة تحفز عملية الأيض لديك وتساعدك على حرق الدهون.



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