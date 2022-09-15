بيروت - نادين محمد - تسأل الكثيرات عن فوائد الاشواجندا المذهلة للنساء. فهي تمنحهن الكثير من المنافع الصحية. ومن الممكن ان يلجأن اليها من اجل تقوية الرغبة وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة. ولهذه الغاية ا من الضروري التعرف اكثر على خصائص هذه النبتة كما من المهم الاطلاع على بعض اضرارها. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن فوائد الاشواجندا للنساء.

ما هي الاشواجندا

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قبل التعرف على فوائد الاشواجندا للنساء من المهم معرفة انها تحمل ايضاً تسميات اخرى ومنها الكرز الشتوي الهندي والجينسنغ الهندي. وتلجأ اليها بعض الشعوب من اجل تقوية جهاز المناعة في مواجهة الامراض الموسمية والعدوات المختلفة ولعلاج مشاكل الجهاز العصبي وادرار البول ومحاربة الطفيليات الى جانب التخسيس وتحفيز القدرة الحميمة.

فوائدها

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تعتبر فوائد هذه النبتة كثير ة ومتنوعة ومن الممكن الاستعانة بها من اجل حل العديد من المشاكل الصحية ومن ابرزها السمنة وضعف القدرة الحميمة.

- يمكن الاستفادة من وصفاتها من اجل تعديل وتنظيم مستوى السكر في الدم والحد من ارتفاعه. ولهذا من الممكن ان يستفيد من تأثيرها مرضى السكري.

- تساهم هذه الوصفات في خفض مستوى هرمون التوتر او الكروتيزول في الجسم وفي الحد من الشعور بالقلق.

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- من الممكن اعتمادها كعلاج لبعض حالات الاكتئاب بعد استشارة الطبيب الاختصاصي.

- تحتوي الاشواجندا على خصائص تجعلها مفيدة في مكافحة السرطان وفي منع حدوثه من خلال ابطاء نمو الانسجة الخبيثة.

- يمكن مكوناتها المتعددة والفعالة ان تعمل على تنظيم بعض الاشارات العصبية. كما انها تساهم في تنشيط عمل الدماغ وزيادة القدرة على التركيز والطاقة الذهنية. ولهذا ينصح بالاعتماد عليها الاشخاص الذين يعملون لساعات طويلة نهاراً او ليلاً.

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- تساهم في جعل الجسم يستفيد بشكل افضل من الاوكسيجين ما يساعد على تنشيط الذاكرة والوظائف الادراكية.

- يمكن اللجوء اليها ايضاً في حال المعاناة من الاجهاد المزمن والتعب الشديد الدائم او من ضعف عمل جهاز المناعة وخصوصاً في حالات الانفلونزا ونزلات البرد. والسبب انها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C.

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- يمكنها تنظيم عمل الهرمونات التناسلية من خلال الحد من الشعور بالتوتر والضغط النفسي. وهذا ما يؤدي الى تعزيز الرغبة والخصوبة وتنظيم الدورة الشهرية.

- كذلك يمكن تناول متممات الاشواجندا ان يساعد ايضاً على زيادة الكتلة العضلية في الجسم وان يزيد الطاقة وخصوصاً اثناء ممارسة التمارين الرياضية. كما انه يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. لكن يجب في هذه الحالة ايضاً الحرص على تناول الطعام الصحي وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

مضار الاشواجندا

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رغم تعدد فوائد الاشواجندا للنساء يجب الانتباه الى ان تناولها يمكن ان يسبب بعض الاضرار والاعراض الجانبية.

- يجب التذكر ان استخدامها يمكن ان ينطوي على بعض الاعراض السلبية تماماً مثل استخدام معظم المكونات الطبيعية. ولها يجب الابتعاد دائماً عن المبالغة.

- قد يسبب هذا ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم وخصوصاً في حال تم استخدامها يومياً لمدة اسبوع كامل.

- من الممكن ان يشعر بعض الاشخاص بالبرد غير المبرر.

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- يمكن ان يعاني آخرون من الاوجاع في منطقة الصدر.

- كذلك قد يحدث في بعض الحالات نزيف في الانف. ولهذا يفضل دائماً وقبل استخدام اي مكون طبيعي الاعتماد على رأي الطبيب الاختصاصي. الا ان هذه المضار لا تنفي ابداً فوائد الاشواجندا الكثيرة والمذهلة للنساء.