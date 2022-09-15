كيف نتخلص من أعراض التهاب الحلق بسرعة؟

بيروت - نادين محمد - يعد التهاب الحلق هو إحساساً جافاً ومؤلماً ومثيراً للحكة ناتجاً عن التهاب في مؤخرة الحلق، وقد يزول من تلقاء نفسه في معظم الأحيان؛ اعتماداً على السبب. إليك أسباب التهاب الحلق وأهم الأعراض، وأبرز العلاجات الطبيعية لعلاج التهاب الحلق.

ما هو التهاب الحلق؟

يمكن أن ينتشر التهاب الحلق من خلال ملامسة الأسطح المصابة مثل مقابض الأبواب والأواني، وما إلى ذلك وتعد من أعراض كل من التهاب الحلق:

-حلق أجش وجاف ومثير للحكة.

-عدم وجود حمى ارتفاع درجة الحرارة.



-وجود السعال.

-التهاب الفم.

-الصداع والإسهال تضخم العقد اللمفية الرقبية.

-التهاب الملتحمة مما يؤدي إلى احمرار وحكة في العين إفرازات اللوزتين.

- بقع بيضاء أو صفراء على اللوزتين.



أسباب التهاب الحلق

يمكن أن يحدث التهاب الحلق بسبب عدة عوامل وهي كالتالي:

1-الالتهابات الفيروسية :

تشير الأبحاث إلى أن معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي تؤدي إلى التهاب الحلق، تعد الفيروسات الأنفية والفيروسات الغدية والإنفلونزا من الفيروسات الشائعة التي تسبب العدوى، وتنتقل بشكل شائع خلال فصل الشتاء.



2-الحساسية:

عندما يتلامس الشخص مع مسببات الحساسية الشائعة مثل حبوب اللقاح أو الطعام أو وبر الحيوانات الأليفة، فإنه ينتج عنه مجموعة متنوعة من الأعراض مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف وخلايا النحل وصعوبة التنفس والتهاب الحلق.

3-الهواء الجاف والبارد

يؤدي التعرض للهواء البارد والجاف إلى امتصاص الرطوبة من الفم والحلق. هذا يترك حلق الشخص يشعر بالجفاف والتهاب .



العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق

يمكنك تجربة أي من العلاجات التالية للمساعدة في تقليل الانزعاج في حلقك:

- الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة.

-شرب الكثير من الماء لتقليل الجفاف في حلقك.

-شرب السوائل الدافئة مثل شاي الليمون أو الزنجبيل.

-الغرغرة بالماء المالح الفاتر للمساعدة في تقليل الألم.



-مص مستحلبات الحلق والحلوى لتجنب الجفاف.

-تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو أدفيل.

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية معك، فإن استشارة اختصاصي الرعاية الصحية هي الخطوة التالية.

متى نرى الطبيب؟

استشارة الطبيب إذا واجهت أياً من الأعراض التالية مع التهاب الحلق:

-عانيت من ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من يومين.

-وجود بقع بيضاء داخل حلقك.

-انزعاج شديد وألم في حلقك.

-تورم الحلق الذي يجعل من الصعب البلع أو التنفس.

كيفية منع التهاب الحلق

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب الحلق باتباع هذه النصائح البسيطة.

-غسل اليدين بانتظام لتجنب العدوى.

-تجنب مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالتهاب الحلق.

-غسل اليدين قبل تناول طعامك.

-لا نتشارك الأواني والأغراض الشخصية مع الشخص المصاب.



-نغطِّي الفم عند السعال أو العطس.

-تجنب ملامسة المحفزات أو المواد المسببة للحساسية.

-تغطية فمك وأنفك بقناع لتجنب الملوثات البيئية.

-تناول الماء الدافئ كل يوم للحفاظ على حلقك رطباً.

-تناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة لتقليل خطر الإصابة بعدوى.

-الحد من التدخين أو تجنبه للوقاية من التهاب الحلق.

المصدر : هيلث لاين

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه التعليمات .

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