شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تجنب الرياضيين إصابات العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع الرياضيين معرضون لخطر الإصابة فى الظهر أو الرقبة، فالإجهاد المفرط، خاصة على أسفل الظهر أو العمود الفقرى القطنى شائع جدًا للرياضيين، ويمكن أن يؤدى إلى نوبات من آلام الظهر، والتى تكون شديدة فى بعض الأحيان.

في حين أنه قد لا يكون من الممكن منع الإصابات تمامًا لكن ذكر موقع spineuniverse أشياء يجب على الرياضيين معرفتها للحفاظ على صحة العمود الفقرى.

1: الإحماء والتمدد

يمكن أن يؤدى الإحماء المناسب مع تمارين الإطالة إلى زيادة الدورة الدموية وتحسين مرونة العضلات والأربطة، هذا لا يساعد فقط في تحسين الأداء الرياضي، بل يمكنه أيضًا منع الإصابات للتمدد بشكل صحيح ، اتبع هذه النصائح:

- قم بالتمدد ببطء وبلطف فقط إلى درجة التوتر الخفيف.

- استمر فى كل تمرين لمدة 10-30 ثانية.

- تمدد لنفس القدر من الوقت على كل جزء من أجزاء الجسم.

- تمدد بعد المباراة أيضًا لتخفيف آلام العضلات أو شدها.

2: استخدم المعدات المناسبة

جميع الرياضات معرضة لخطر إصابة البعض أكثر من البعض الآخر بشكل عام، وكلما زاد الاحتكاك فى الرياضة، زاد خطر الإصابة لتقليل مخاطر إصابة العمود الفقرى، ويجب على الرياضيين ارتداء معدات واقية مناسبة لرياضتهم مثل لفائف الرقبة ومنصات الكتف الأحذية جيدة الصنع والداعمة ضرورية أيضًا قد تتضمن الأنواع الأخرى من المعدات التي يمكن أن تساعد في منع حدوث إصابات في أجزاء أخرى من الجسم ما يلي:

- خوذة

- وسادات (الكوع والمعصم والصدر والركبة والساق)

- حامي الوجه

- نظارات

3: حافظ على رطوبتك

إصابات الحر الشديد في الرياضة نتيجة ممارسة الرياضة بشكل مفرط في درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، استخدم الفطرة السليمة لتجنب هذه الإصابات الخطيرة المحتملة، إليك الطريقة:

- اشرب الكثير من السوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة.

- تجنب اللعب أو التدرب خلال فترات الحرارة والرطوبة الشديدة.

- ارتدِ ملابس خفيفة الوزن مع أقصى قدر من التعرض للجلد للسماح للعرق بالتبخر.

- خذ قسطًا من الراحة للسماح لجسمك بالراحة والتعافي.

4: لا تفرط فى التمارين

اضطرابات الحركة المتكررة (RMDs) ، مثل مرفق التنس والتهاب الجراب والتهاب الأوتار تحدث عندما تتكرر الحركات مرارًا وتكرارًا مما يتسبب في تلف أجزاء مختلفة من الجسم لتجنب إصابات الإفراط في الاستخدام ، جرب ما يلي:

-خذ فترات راحة أثناء التدريب والألعاب.

-استخدم الشكل والتقنيات الصحيحة في رياضتك، إذا لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك ، خذ درسًا للتأكد من أنك تقوم بذلك بشكل صحيح.

-راجع طبيبك إذا كنت تعاني من أي ألم أو إجهاد عضلي أو التهاب وتورم أو ضغط على الأنسجة العصبية.

-جرب "التدريب المتبادل" مع مجموعة متنوعة من الرياضات والأنشطة لتقليل الضغط على مجموعات العضلات الفردية ومناطق الجسم.

5: تبني أسلوب حياة صحي

بالإضافة إلى رياضتك ابحث عن طرق أخرى لتحسين صحتك العامة من خلال تبني أسلوب حياة صحي يشمل:

-الكثير من الراحة.

-نظام غذائي متوازن قليل الدسم غني بالفواكه والخضروات.

-تجنب التدخين والإفراط في تعاطي الكحول.

-قم بزيارة طبيبك مرة واحدة على الأقل في السنة للمساعدة في منع المشاكل قبل أن تصبح خطيرة للغاية.