شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بالتهاب الكبد بى.. منها مشاركة شفرات الحلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد B هو مرض الكبد الفيروسى المعدى، ويقدر أن 1.2 مليون أمريكى مصابون به، والعديد منهم لا يدركون أنهم مصابون، وينتشر الفيروس من خلال ملامسة سوائل الجسم المصابة خاصة الدم والسوائل المهبلية، وينتقل التهاب الكبد الوبائى بى بعد ملامسة الشخص لسوائل جسدية من شخص مصاب بالفعل بالعدوى، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويمكن الإصابة بالتهاب الكبد بى من خلال:

1 - مشاركة الإبر أو الوشم بإبرة غير نظيفة

2 - العلاقات الحميمية مع شخص مصاب

3 - عند الولادة، إذا كانت الأم مصابة بالتهاب الكبد بى

4 - مشاركة أدوات مثل شفرات الحلاقة أو قلامة الأظافر أو فرش الأسنان مع شخص مصاب بالتهاب الكبد بي

ولا يمكنك الإصابة بالتهاب الكبد بى من الاتصال العرضي ، بما في ذلك:

عناق شخص مصاب بالفيروس

استخدام نفس المرحاض الذى يستخدمه شخص مصاب بالفيروس

أن تكون فى نفس المساحة مع شخص مصاب بالفيروس

وفى كثير من الأحيان لا تظهر أعراض على الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد بى، وهذا ينطبق بشكل خاص على الرضع والأطفال دون سن الخامسة، ومع ذلك إذا كنت تعاني من أعراض، فقد تشمل :

إعياء

البول الداكن

إسهال

حُمى

براز رمادى أو متغير اللون

اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العين)

ألم المفاصل

ألم فى البطن أو غثيان أو قىء

وأهم طريقة لمنع انتشار التهاب الكبد الوبائى بى هى الحصول على لقاح التهاب الكبد بى، ويمكن لأى شخص الحصول على هذا اللقاح، لذلك لم يفت الأوان أبدًا لحماية نفسك.

وإذا كنت في مجموعة عالية الخطورة، فيجب عليك اتخاذ احتياطات إضافية ، بما في ذلك:

إذا كنت تستخدم عقاقير قابلة للحقن، فلا تشارك الحقن.

إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بالتهاب الكبد B، فلا تشارك شفرات الحلاقة أو قلامة الأظافر أو فرش الأسنان.

إذا كنت حاملاً، فتحدثى إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول منع انتقال المرض إلى طفلك.