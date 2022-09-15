شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تعمل الدايت.. 5 أنظمة غذائية يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب نظامنا الغذائى دورًا أساسيًا فى مساعدتنا على إنقاص الوزن، وقد أدى ذلك إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية والاتجاهات، على الرغم من أن بعض هذه الأنظمة الغذائية مفيدة وفعالة، إلا أن بعضها قد يضر أكثر مما ينفع، وفى هذا التقرير نستعرض اتجاهات فقدان الوزن والوجبات الغذائية التى من الأفضل تجنبها، وفقا لما نشره موقع ndtv.

5 أنظمة غذائية لفقدان الوزن يجب تجنبها: 1. حمية كيتو

يعتمد هذا النظام الغذائى على نسبة عالية من الدهون ومتوسط ​​البروتين ومنخفض الكربوهيدرات، وعند اتباع هذه الحمية يفقد الجسم الكثير من الوزن الزائد، لكنك تخاطر باكتساب الوزن الذى فقدته إذا تخليت عن هذا النظام.

2. حمية داش

يعتمد نظام DASH الغذائى على منع استهلاك الحلويات والدهون المشبعة، كما أنه يخفض ضغط الدم بشكل كبير، وإذا كان ضغط الدم منخفضًا جدًا، فقد يزيد ذلك من خطر إصابتك بالسكتة القلبية أو النوبة القلبية.

3. رجيم أتكينز

يعد نظام أتكينز الغذائى أول نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، ومع اتباعه يحدث فقدان الوزن بسرعة، ومع ذلك فإنه لا يدوم بمرور الوقت، وهناك مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة وتأثير ضار على صحة القلب.

4. حمية التخلص من السموم

تبدأ حميات التطهير عادة بعد تناول الكثير من السعرات الحرارية، وتهدف إلى مساعدة الجسم على إزالة السموم، وهذا النظام لا يقدم سوى مكاسب قصيرة الأجل مع ضرر طويل المدى وتستهدف حصريًا فقدان الوزن السريع دون أي أهداف طويلة الأجل لن تفيدك.

5. حمية هول 30

يشجعك نظام Whole 30 على تناول الفواكه والخضروات الطازجة، كما يمنع تناول عدد من المواد الغذائية الأساسية، بما فى ذلك الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان وحتى بعض العناصر الصحية مثل السكر المضاف، وعلى الرغم من حقيقة أن جسمك لا يحتاج إلى مثل هذه الوجبات المغذية ليعمل، إلا أن حدود نظام Whole30 قد تجعل متابعة البرنامج أمرًا صعبًا.