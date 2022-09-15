شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب شائعة للحساسية فى الأماكن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسباب الأكثر شيوعًا للحساسية فى الأماكن المغلقة هى الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة، كما يقول الدكتور بورفي باريك، أخصائى الحساسية والربو، كما يمكن أن تسبب الصراصير حكة في العين وسيلان الأنف والعطس، وعندما يتلامس شخص حساس مع مادة مسببة للحساسية فإن الجسم يعامله على أنه مادة غريبة، ما يؤدى إلى المبالغة فى رد فعل جهاز المناعة، وإذا كنت تشم وتعطس فى الداخل وليس لديك نزلة برد، فقد يكون السبب هو أحد هذه المواد المسببة للحساسية الأربعة، وفقا لما نشره موقع parents.

ما الذى يسبب الحساسية فى الأماكن المغلقة؟

عندما يتلامس شخص حساس مع مادة مسببة للحساسية فإن الجسم يعامله على أنه مادة غريبة، ما يؤدى إلى المبالغة فى رد فعل جهاز المناعة لديك، وإذا كنت تشم وتعطس فى الداخل وليس لديك نزلة برد، فقد يكون السبب هو أحد هذه المواد المسببة للحساسية الأربعة.

1 - الغبار

يحتوى غبار المنزل على عناصر من الداخل والخارج، بما فى ذلك الوبر والشعر وجزيئات النباتات وعث الغبار والنسيج وحطام الحشرات، وقد تؤدي بعض هذه المواد إلى حدوث تفاعل خاصةً عث الغبار، وهي عنكبوتات مجهرية توجد غالبًا في المفروشات والسجاد والفراش، وعث الغبار ليس ضارًا (يوجد فى غالبية المنازل) لكن يصعب التخلص منه، وعادة ما تكون حساسية الغبار هى الأكثر إصابة فى الطقس الحار الرطب.

2 - العفن داخل المنزل

يمكن أن يتشكل العفن والعفن الفطرى فى المناطق الرطبة مثل الحمامات والأقبية، وتسبب جراثيم العفن المحمولة جواً الحساسية.

3 - الحيوانات الأليفة

وبر الحيوانات الأليفة - أو جلود الكلاب والقطط والقوارض - من مسببات الحساسية الشائعة الأخرى، ويمكن أن يؤدى البول واللعاب أيضًا إلى تحفيز الأعراض.

4 - الصراصير

يقول الدكتور باريك إن ما بين 78% و98% من المنازل فى المناطق الحضرية بها صراصير، وما يصل إلى 60% من المصابين بالربو الذين يعيشون فى المدن لديهم حساسية من الصراصير، والسبب الرئيسى هو الصراصير الميتة والمخلفات الجافة، والتى يمكن أن تتطاير فى الهواء.