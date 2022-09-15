شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. ابتعد عن الثوم والبصل واشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعانى أى شخص من رائحة الفم الكريهة دون أن يعلم، لكن من حوله يلاحظون ذلك بالتأكيد، فهناك طرق لمعرفة ما إذا كانت رائحة الفم كريهة لديك دون سؤال الآخرين، وسنوضح فى التقرير التالى أهم العلامات وكيفية التخلص منها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





ما الذى يسبب رائحة الفم الكريهة؟ السبب الأكثر شيوعًا هو سوء نظافة الفم، عندما تتراكم جزيئات الطعام والبكتيريا على أسنانك ولثتك، يمكن أن تسبب رائحة نفس كريهة بشكل ملحوظ، وتشمل الأسباب الأخرى لرائحة الفم الكريهة التدخين وجفاف الفم وأمراض اللثة وبعض الأطعمة ( مثل الثوم أو البصل).

أسنان غير صحية

ليس سراً أن الأسنان السيئة يمكن أن تؤدى إلى رائحة الفم الكريهة فأفواهنا مليئة بالبكتيريا، والتي غالبا ما تكون غير ضارة، ومع ذلك عندما تبدأ هذه البكتيريا في تكسير جزيئات الطعام فإنها تطلق رائحة كريهة المعروفة باسم مركبات الكبريت المتطايرة (VSCs)، ويمكن أن تسمح النظافة السيئة للأسنان بتراكم VSCs، ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، ويساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام على إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا.

الإقلاع عن التدخين

تدخين السجائر هو أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، عندما تدخن فإن النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر تلتصق بأسنانك ولثتك، تاركة ورائها رائحة كريهة، بالإضافة إلى ذلك فإن التدخين يجفف فمك، ما يؤدى إلى تراكم البلاك والبكتيريا، الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين صحة الفم والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

حافظ على رطوبتك

شرب الماء طوال اليوم يساعد على إبقاء فمك رطبًا ويثبط نمو البكتيريا، وعندما يجف فمك، تزداد احتمالية تكاثر البكتيريا، ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الماء على شطف الفم، بقايا الطعام والجزيئات الأخرى التى تساهم فى رائحة الفم الكريهة، للحصول على أفضل النتائج، اشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا وتجنب المشروبات السكرية والكحول والقهوة، والتي يمكن أن تساهم جميعها في جفاف الفم. مضغ علكة خالية من السكر أو مص حلوى صلبة يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة إنتاج اللعاب والحفاظ على رطوبة فمك.

تجنب الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة

كثير من الناس لا يدركون أن الأطعمة التى يتناولونها يمكن أن تلعب دورًا في رائحة الفم الكريهة، في حين أن هناك العديد من الأسباب لرائحة الفم الكريهة ، مثل سوء نظافة الفم أو بعض الحالات الطبية ، فإن النظام الغذائي غالبًا ما يكون أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، الجناة الرئيسيون: بعض الأطعمة ، مثل الثوم والبصل ، يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة بسبب روائحها القوية، ويمكن للأطعمة الأخرى ، مثل الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات الغازية ، أن تعزز نمو البكتيريا في الفم، ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للأطعمة الحمضية أن تكسر مينا الأسنان، ما يؤدي إلى أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة في النهاية لذلك ، فإن تجنب هذه الأنواع من الأطعمة يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.