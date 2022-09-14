شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأعراض تعنى إصابتك بالأنيميا وفقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الخطر حال إهمال علاجها، وتزيد من فرص إصابتك وتعرضك للعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، لذا يجب عند ظهور أعراضها التى سيتم ذكرها خلال التقرير التالى معالجة الأمر علي الفور للحفاظ علي صحتك.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع webmed أن الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم تعرض الشخص المصاب للعديد من الأعراض، ومنها:

- الإرهاق وعدم القدرة على القيام بأى نشاط.

- الشعور بالضعف الشديد فى الجسم.

- تتعرض البشرة للشحوب وتصبح مائلة للون الأصفر.

- زيادة ضربات القلب.

- ضيق في التنفس.

- الدوخة والزغللة.

- ألم في الصدر بدون سبب.

- برودة في اليدين والقدمين أي في الأطراف.

- الصداع الشديد.

فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض السابق ذكرها فعليك الذهاب لمعمل التحاليل وإجراء تحليل قياس نسبة الهيموجلوبين، لمعرفة إذا كنت بالفعل تعاني من نقص نسبة الهيموجلوبين، وتعاني من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم.

وحث التقرير على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب 12، لعلاج الإصابة بالأنيميا، لذا عليك تناول السبانخ، واللحوم الحمراء، والبنجر، والعسل الأسود، بكثرة.