شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خادعة للإصابة بالسرطان .. أبرزها الانتفاخ والحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يصاب الكثيرون بأعراض ترتبط بأمراض مختلفة كالقيء وقد يبدو لصاحب العرض أنه مصاب بالتهاب المعدة، ولكنه قد يكون علامة لمرض آخر، وهكذا قد يتعرض الشخص لبعض الأعراض التي يعتقد خلالها أنه يعاني من مرض ما، ولكنه في حقيقة الأمر يعاني من مرض آخر.

وحول ذلك، قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” بعض الأعراض التي يصاب به الأشخاص ولا يشكون أو يتوقعون أنها تعني إصابتهم بالسرطان، ومن ضمن هذه الأعراض التالي:

-الشعور بالانتفاخ والإمتلاء، عند التعرض لضغط نفسي أو التوتر والقلق قد يكون علامة علي الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلي بعض الأعراض المصاحبة ومنها فقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالإرهاق والتعب الشديد، ولذا يجب البدء في إجراء الفحوصات والذهاب للطبيب في حالة عدم الشعور بالراحة.

-صعوبة البلع بدون وجود سبب لهذا كالإصابة بنزلات البرد، أو الإصابة بارتجاع المريء، ولذا يجب الحذر لأن هذا قد يكون علامة علي الإصابة بسرطان الحلق أو المريء، وفي حالة الاستمرار في هذا العرض يجب الذهاب للطبيب.

-يعاني نسبة كبيرة من مرضي السرطان بالإصابة بالحموضة وعسر الهضم، بالرغم من القيام باتباع جميع النصائح الغذائية واتخاذ العلاجات المساهمة في التخلص من هذا الأمر، فيجب أيضا الذهاب للطبيب.

-الشعور والإصابة بالتعب الشديد غير المبرر، قد يكون علامة علي الإصابة بالسرطان الدم أو القولون، ولذا يجب عليك الذهاب مباشرة للطبيب للتعرف العلي حقيقة الإصابة.