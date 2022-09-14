علاج الاكتئاب بالضغط على هذه النقاط الثلاثة

بيروت - نادين محمد - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من الاكتئاب بدرجات مختلفة. وهذا يرتبط بأسباب متعددة، شخصية وخارجية. لكن في حال عدم معالجة هذه الحالة قد تترتب عليها الكثير من النتائج الخطرة مثل فقدان الشعور بطعم الحياة وخسارة العلاقات المهنية والعائلية. كما قد يشعر المريض بأعراض جسدية مثل عدم القدرة على التنفس وبأن كرة تسدّ حنجرته وبالارتعاش مع موجات متقطعة من التعرق. لكن يمكن التخلص من كل ذلك من خلال الضغط على 3 مناطق في الجسم.

النقطة الأولى: الضغط على المعصم

لتطبقي هذه التقنية التي تساعد على التخلص من الاكتئاب وأعراضه المزعجة ونتائجه السيئة، إبدئي جلسة التدليك من خلال القيام بهذه الخطوات سهلة التطبيق:

تمددي على ظهرك على أن تشعري بالارتياح.

مدي إحدى يديك ودلّكي بأصابع اليد الأخرى النقطة الفاصلة بين راحة يدك ومعصمك في اتجاه اليمين ثم في اتجاه اليسار. وبعد ذلك انتقلي إلى المرحلة الثانية، أي إلى تدليك نقطة المعدة.

النقطة الثانية: الضغط على المعدة

يمكنك التخلص من الاكتئاب أيضاً من خلال الضغط على إحدى نقاط المعدة أيضاً. ولتفعلي ذلك من المفيد أن تتبعي هذه الخطوات بدقة:

بعد تطبيقك التقنية الأولى، أي تدليك نقطة المعصم، دلّكي بواسطة راحة إحدى يديك تجويف بطنك، أي المنطقة الواقعة بين سرتك وأسفل حوضك. لكن افعلي ذلك من أسفل إلى أعلى بحسب خط منحرف.

النقطة الثالثة: الضغط على أعلى الجمجمة

لإنهاء جلسة التدليك التي تخلصك من الاكتئاب ومن المشكلات النفسية والجسدية التي تنتج عنه، حددي النقطة التي تقع أعلى منتصف رأسك. ولتفعلي ذلك بدقة، اعلمي أنها تشكل نقطة التقاء الخطين الممتدين من أعلى أذنيك. وبعد ذلك قومي بتدليك هذه النقطة من خلال اتباع هذه الخطوات.

-دلّكي هذه النقطة بواسطة حركات دائرية لطيفة وسريعة تقومين بها في محيطها.

- كرري هذه العملية مرات عدّة. وبعد ذلك لا شكّ في أنّك ستشعرين بالارتياح وبالقدرة على تخطي أعراض الاكتئاب المزعجة. لكن من الضروري أن تطبقي أولاً التقنيتين الأولى والثانية.

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