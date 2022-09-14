علاجات منزلية للحموضة

بيروت - نادين محمد - كلنا عانينا من الحموضة في وقت ما. من الأعراض الشائعة ألم شديد في المعدة ، حرقان ، انتفاخ، والارتجاع حمضي.

إذا كنتِ تعانين من هذه المشاكل بشكل متكرر، نقترح عليك اختيار العلاجات المنزلية للحموضة وحرقة المعدة.

ما هي الحموضة؟

الحموضة هي حالة طبية تشير إلى الإنتاج الزائد لحمض المعدة . ينتج هذا الحمض عن طريق غدد المعدة ويساعد في هضم الطعام. يمكن أن يسبب الحمض الزائد الحموضة أو ارتجاع المريء، أي ارتفاع الحمض من المعدة إلى الحلق . يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض أيضًا حرقة في المعدة ، وهي إحساس بالحرقان أو ألم في منطقة أسفل الصدر.

لا ينبغي الاستخفاف بالحموضة وأعراضها لأنها يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة بمرور الوقت.



يمكن منع الحموضة عن طريق اتباع بعض العادات الصحية :

1- لا تفرطي في تناول الطعام: غالبًا ما تؤدي الوجبة الكبيرة إلى زيادة الحموضة في كثير من الأحيان. عندما تكون معدتكِ ممتلئة، فهناك فرصة أكبر لأن يتم دفع أحماض المعدة مرة أخرى إلى المريء مما يؤدي إلى ارتجاع المريء وعسر الهضم وتشنجات المعدة وعدم الراحة .

2- مضغ العلكة: تبدأ عملية الهضم فعليًا في فمنا. يحفز اللثة تدفق اللعاب، والذي بدوره يحافظ على انخفاض مستويات الحمض ويوازن مستويات الأس الهيدروجيني لديك. بعد الوجبة، امضغي بعض العلكة لمدة عشر دقائق كأحد العلاجات المنزلية لعسر الهضم .

3- عدم النوم على جانبكِ الأيمن: عندما تنامين على السرير، استديري على جانبكِ الأيسر ونامي. تمنع هذه الوضعية ارتداد الحمض لأنها لا تسمح بدخول أحماض المعدة المسببة للتآكل إلى المريء.

أطعمة تعالج الحموضة:

1- الموز:

الموز مفيد للغاية لصحة الأمعاء والمعدة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعزز عملية الهضم . فهو غني بالبوتاسيوم ويزيد من إنتاج المخاط في المعدة مما يمنع تكوين الأحماض الزائدة وكذلك يحارب الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض. الموز الناضج هو ترياق مثالي لنوبات الحموضة الشديدة .

2- الحليب البارد:

من المعروف أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله غذاء خارق لصحة العظام لكن الكالسيوم هو أيضًا أحد المكونات الرئيسية في مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية.

3- الزبادي:

اللبن البارد هوعلاج مفيد آخر للحموضة. للتخلص من الحموضة المعوية ، اشربي كوبًا من الزبادي البارد. يحتوي اللبن الخاثر على حمض اللاكتيك الذي يعمل على علاج حموضة المعدة . كذلك، يعمل حمض اللاكتيك على تهدئة المعدة عن طريق تغطية بطانة المعدة وتقليل التهيج وأعراض الارتجاع الحمضي. إلى جانب ذلك ، فإن الزبادي يحتوي بروبيوتيك طبيعي. تمنع البكتيريا الجيدة الموجودة في البروبيوتيك تراكم الغازات والانتفاخ الذي يؤدي غالبًا إلى ارتداد الحمض .

4- اللوز:

اللوز الخام هو ببساطة لوز طبيعي لم يتم نقعه أو العبث به بأي شكل من الأشكال. في العصور القديمة في بلدان الشرق الأوسط ، كان اللوز يعتبر علاجًا طبيعيًا للقرحة والحموضة المعوية. اللوز غني بالزيوت الطبيعية التي تعمل على تهدئة وتحييد الأحماض في المعدة . يساعد محتوى الألياف العالي في الجوز أيضًا في عملية الهضم . إلى جانب اللوز الخام ، يمكنك أيضًا تناول حليب اللوز للحفاظ على معدتك بصحة جيدة.

5-شاي النعناع:

شاي النعناع يساعد في الهضم وآلام المعدة. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء فتجنبي تناول شاي النعناع لأنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.



6- شاي البابونج:

يشتهر شاي البابونج بخصائصه المهدئة وتقليل الالتهابات. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يهدئ الجهاز العصبي ، بالتالي هو أحد العلاجات المنزلية للحموضة وحرقة المعدة.



المصدر: well and good

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق الوصفات .

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