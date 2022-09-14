شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف من اكتئاب الخريف .. قلل أعراضه بتناول الشوكولاتة الداكنة والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، غالبًا ما يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الإرهاق والمشكلات الإدراكية وتغيرات في كل من عادات الأكل والوزن، بسبب التغيرات في الطقس ، ونقص فيتامين د ، وانخفاض في السيروتونين ، والتغيرات في مستويات الميلاتونين، تلاحظ جمعية الطب النفسي الأمريكية، أن الأعراض تحدث عادة خلال أشهر الخريف والشتاء ، وفى السطورالقادمة سنوضح الطعام الصحى الذى يقلل من أعراض الاضطرابات العاطفية الموسمية وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الحبوب الكاملة

معظم الحبوب الكاملة، غنية بالألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، هذه ثلاث مغذيات أساسية لمحاربة أعراض الاكتئاب،تعمل الألياف على تعزيز صحة ميكروبيوتا الأمعاء ، مما يحسن المناعة، كما أن فيتامين ب 12 فيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي ، ولهذا السبب غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من نقصه بفقر الدم والخمول، حمض الفوليك ، من ناحية أخرى ، هو جزء من تجديد وإنشاء خلايا جديدة ، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجسم .

الأسماك

إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي قد يكون خيارًا مثاليًا بالنسبة لك، إن تناول البروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، لأنها توفر مصدرًا للبروتين لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3، تشير الدراسات إلى أن أوميجا 3 عالية المضادة للالتهابات ولكنها أيضًا مصدر جيد للطاقة للدماغ و يساعد في تنظيم الحالة المزاجية .

الشوكولاته الداكنة

على الرغم من أنه يبدو أن تناول السكر يؤدي إلى نتائج عكسية ، إلا أنه في هذه الحالة ، يمكن أن تساعد شوكولاتة الكاكاو الداكنة الجيدة في تخفيف أعراض الاكتئاب، تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ، وهو معدن أساسي يلعب دورًا في تخفيف أعراض الاكتئاب.