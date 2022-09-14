شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجعلك تستبدل الأرز بالكينوا لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، تلعب كل من التمارين والنظام الغذائي دورًا مهمًا، ولكن ليس كل شخص قادرًا على فهم واتباع نظام غذائي مناسب لإنقاص الوزن والذي يرتكب أخطاء بسببه أيضًا، إذا كنت قلقًا بشأن فقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة ، فيجب عليك استبعاد الأرز من نظامك الغذائي وتضمين الكينوا لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

هل الكينوا صحية؟

نظرًا لمحتواها العالي من البروتين والتوازن الاستثنائي للأحماض الأمينية الرئيسية ، أصبحت حبوب الكينوا شائعة جدًا، يأتي في الغالب في نوعين ، الأحمر والأبيض ، وغني بالبروتينات والزنك والفيتامينات والدهون الصحية والفوسفور والمغنيسيوم والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، الكينوا أيضا خالية من الجلوتين ، لأن الكينوا تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وينصح بها لمرضى السكري ، فهي تساعد أيضًا في مستويات السكر في الدم .

كيف تساعد الكينوا في إنقاص الوزن؟

يجب استبدال الأرز الأبيض بالكينوا في نظامك الغذائي، يمكن أن يكون هذا التغيير الصغير مفيدًا لأهدافك طويلة المدى، فيما يلي الأسباب التي تجعل الكينوا خيارًا صحيًا لفقدان الوزن:

1. يبقيك ممتلئا لفترة أطول

يحتوي الكينوا على ألياف غير قابلة للذوبان وبالتالي ، عندما تقوم بإدراجه في نظامك الغذائي ، فإنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتتجنب الإفراط في تناول الطعام.

2. غني بالبروتينات والألياف

غني أيضًا بالبروتينات والألياف الغذائية التي تساعدك على الحفاظ على التمثيل الغذائي الجيد جدًا ، وبالتالي تتلاشى الرغبة الشديدة في تناول الطعام مما يساعدك على الحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها.

3. جيد للأمعاء

الألياف التى تعتبر مكون أساسي للصحة، توجد لكثرة في الكينوا، قد يستفيد نظامك الغذائي من تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك وتعزيز صحة الأمعاء.