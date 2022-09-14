شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل مهمة يمكنها المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب ومن المهم أن نحافظ على فحص مستويات الكوليسترول لدينا، عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة، فإنها تترسب في الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

ومن المهم أن تراقب مستويات الكوليسترول لديك، وفقا لموقع " healthline"، هناك نوعان من الكوليسترول، الكولسترول الجيد والكوليسترول السيئ.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في زيادة الكوليسترول الضارمثل النظام الغذائي ونمط الحياة والعمر وعدة عوامل أخرى، فهناك طرق يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

اتبع حمية أوميجا 3:

النظام الغذائي الغني بالأوميغا 3 يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الكوليسترول. يساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية في الجسم.

تناول الدهون غير المشبعة:

هذه الدهون مفيدة لمستويات الكوليسترول لديك، يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول السيئ ويمكنه أيضًا منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

الإقلاع عن التدخين:

يمكن أن يؤدي التدخين إلى العديد من المشكلات الصحية ولا يختلف الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يمكن لمركب الأكرولين الموجود في السجائر أن يقلل من الكوليسترول الجيد الذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الكوليسترول السيئ.