شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تحسن صحة الجسم وتحميه من الأمراض.. منها البروكلى والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأدوية ليست الخيار الوحيد عندما يتعلق الأمر بتحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، الغذاء الصحي هو خيارآخر، تتمتع الأطعمة بإمكانيات مذهلة لعلاج جميع أنواع الأعراض والحماية من الأمراض، هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك اختيارها للمساعدة في علاج ما يزعجك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

البروكلي

البروكلي غني جدًا بالمركبات النشطة بيولوجيًا التي من المعروف أن الباحثين يطلقون عليها اسم "الوقاية الكيميائية الخضراء"، أشارت نتائج الدراسات والتجارب الوبائية إلى أن مركبًا يسمى سلفورافان يتوافر بكثرة في الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت والكرنب ، يعمل على المستوى الجيني "لإيقاف" جينات السرطان ، مما يؤدي إلى الموت المستهدف للخلايا السرطانية.

تشير الدراسات إلى أن تناول البروكلي النييء أوالمطبوخ قليلًا على البخار عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يخفض معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والرئة والجلد.

السبانخ

السبانخ مصدر قوي لوتين وزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات يقترح تحليل للدراسات في مجلة المعهد الوطني للسرطان أنهما قد يقللان بشكل كبير من معدل الإصابة بسرطان الثدي عند تناولهما بكثرة، هذه السلطة الخضراء غنية أيضًا بحمض الفوليك المعزز للحمض النووي ، وهو فيتامين ب أساسي أثناء الحمل، ربطت دراسة نُشرت في مجلة PLoS One انخفاض مستويات حمض الفوليك بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الفاصوليا

الفاصوليا خالية من الدهون غير الصحية. قد يكون هذا هو السبب في أن إحدى الدراسات الوبائية الكبيرة في الطب الباطني JAMA وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا البقوليات أربع مرات على الأقل في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 22 في المائة للإصابة بأمراض القلب مقارنة مع أولئك الذين تناولوها أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

الشوفان

يمكن أن يساعد تناول دقيق الشوفان بانتظام في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وقد يعكسه أيضًا بسبب تأثيره على التحكم في نسبة السكر في الدم، يحتوي الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان ، والتي يبدو أنها تدعم صحة التمثيل الغذائي.

التفاح

التخلص من الملح لا يكفي لتجنب مخاطر ارتفاع ضغط الدم ، فإن تغيير عادات الأكل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، لا يوجد طعام سحري واحد يخفض ضغط الدم إلى مستوى صحي، التفاح مفيد بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية ، ويحافظ على مرونة الأوعية الدموية ، ويقلل من ضغط الدم .

التوت

التوت البرى "حبوب" زرقاء قوية في الطبيعة يمكنها تحييد التأثيرات الالتهابية لنمط حياتك، يحتوي هذا التوت على فئة من مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين التي يمكنها إيقاف الجينات الالتهابية وتنظيم نسبة السكر في الدم ، وتحسين توازن فلورا الأمعاء.