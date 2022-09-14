شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الخريف .. أسباب وطرق علاج السعال عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصعب على الآباء تحديد سبب السعال ومتى يذهبون إلى طبيب الأطفال، يتوقع الآباء كل عام إصابة أطفالهم بعدة نزلات برد ، خاصة خلال أشهر الخريف والشتاء ، مما قد يؤدي إلى السعال كأثر جانبي، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال يصابون بالسعال، وفى السطور القادمة سنوضح أسبابها وطرق علاجها ، وفقا لما نشره موقع " childrens".

الأسباب التي تجعل الأطفال يصابون بالسعال: البرد

نزلات البرد غالبا ما تنتج، السعال الرطب مع المخاط أو البلغم وراء ذلك، حيث يصبح صوت طفلك أجشًا ولديه سعال وإذا كان طفلك يعاني من نزلة برد ، فلا حاجة لأدوية معينة، حافظ على رطوبة طفلك جيدًا ، واجعله ينفث أنفه (شفط الأنف للرضع) والراحة حسب الحاجة، يمكن لطفلك الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة طالما أنه لا توجد حمى لمدة 24 ساعة بدون دواء، لا ينصح بأدوية السعال والبرد بشكل روتيني للأطفال.

الحساسية

عادة لا تصيب الحساسية الموسمية الطفل الذي يقل عمره عن 2-3 سنوات، تشمل أعراض الحساسية الموسمية الحكة وسيلان الأنف والسعال والاحتقان والعطس والتهاب الحلق أحيانًا ومع ذلك ، لا تسبب الحساسية عادة التعب أو آلام الجسم أو الحمى.

التهاب قصيبات

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات هو فيروس RSV ، لكن الفيروسات الأخرى قد تسبب نفس الأعراض، يظهر التهاب القصيبات بشكل رئيسي عند الأطفال بعمر سنتين وما دون ، ويسبب أزيزًا وصعوبة في التنفس.

التهاب رئوي

يعاني الأطفال من أعراض الالتهاب الرئوي بشكل مختلف عن البالغين ، وتميل الأعراض إلى أن تكون خفيفة للغاية ، ولكن الالتهاب الرئوي عادة ما يكون مصحوبًا بحمى شديدة، تختلف العلامات أيضًا باختلاف العمر وسبب الالتهاب الرئوي.

العلاجات المنزلية للسعال:

1. زيادة السوائل: يمكن أن تساعد زيادة تناول السوائل في تهدئة التهاب الحلق وتجعل المخاط في رئتي طفلك أسهل في السعال.

2. الاستحمام: قد يساعد الاستحمام الدافئ في تسهيل تنفس طفلك ، وقد يساعد أيضًا استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد في غرفته طوال الليل.

3. القضاء على المهيجات: يمكن أن يشمل ذلك الأبخرة الكيميائية ودخان السجائر والجزيئات الصغيرة.