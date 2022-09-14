شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمراض القلب الخلقية التى تهدد حياة الأاطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب الخلقية هي مشكلة طبية ناتجة عن تشوه في القلب موجود منذ الولادة، ويمكن أن تسبب الأنواع الأكثر خطورة من أمراض القلب الخلقية مشاكل تهدد الحياة وفقا لما نشره موقع verywellhealth

أنواع أمراض القلب الخلقية

عيوب القلب الخلقية تؤثر على الأعراض والعلاجات المتاحة بعد التشخيص، و قد تؤثر المشكلة على البطين الأيسر أو الأيمن (غرف الضخ الكبيرة في القلب) أو جدار البطين الذي يقسم الاثنين، وقد تؤثر أنواع أخرى من المشاكل على الأذينين (الحجرتين اليمنى واليسرى للقلب حيث يملأ الدم أولاً) أو جدار الأذين بينهما، و تؤثر بعض المشاكل على الأوعية الكبيرة المتصلة بالقلب ، مثل الشريان الأورطي.

وتؤثر المشاكل الأخرى على واحد أو أكثر من الصمامات الأربعة التي تمنع عادةً تدفق الدم إلى الاتجاه الخاطئ. في بعض الحالات ، يعاني الشخص المصاب بأمراض القلب الخلقية من أنواع متعددة من المشاكل في تشريح القلب.

بشكل عام ، غالبًا ما يتم تمييز عيوب القلب الخلقية في واحدة من فئتين: العيوب المزرقة والعيوب غير مزرقة.

عيوب مزرقة

يعتبر مرض القلب الخلقي الناجم عن عيب مزرق أكثر حدة، حيث لا يتلقى لا يتلقى الجسم ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، و لهذا السبب ، قد يتطور لون الجلد والشفتين والأظافر إلى اللون الأزرق (زرقة) ، على الأقل في ظل ظروف معينة، كما يطلق عليه أحيانًا أمراض القلب الخلقية الحرجة ، بسبب طبيعته الخطيرة.

خمسة من أكثر أنواع أمراض القلب الخلقية المزرقة شيوعًا هي:

رباعية فالو

الجذع الشرياني

تحويل الشريان الرئيسي

رتق الصمام ثلاثي الشرف

إجمالي العائد الوريدي الرئوي الشاذ

عيوب غير مزرقة

تعتبر العيوب المصنفة على أنها غير مزرقة (أو مزرقة) أقل حدة ، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة ، خاصة إذا لم يتم علاجها. في هذه الظروف ، لا يزال الدم الذي يخرج إلى الجسم يتلقى الكثير من الدم الغني بالأكسجين ، على الأقل في معظم الأوقات. لذلك فإن لون الجلد المزرق أقل شيوعًا.

بعض الأنواع الشائعة من العيوب غير المزرقة هي:

عيب الحاجز البطيني

عيب الحاجز الأذيني

عيب الحاجز الأذيني البطيني

القناة الشريانية السالكة

تضيق في الشريان الأورطي

تضيق الصمام الأبهري

تضيق الصمام الرئوي 3﻿