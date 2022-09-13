شكرا لقرائتكم خبر عن حلول وطرق مختلفة لعلاج مشاكل الأسنان .. أبرزها الفينير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعي وراء تجميل الأسنان، يكن السبب فيه الحصول علي مظر جيد ولأئق، وأيضا يساعدك علي ضحكة بدون خجل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم طرق تجميل الاسنان المختلفة، وذلك وفقا لما أشارت به الدكتور مريم حشيش طبيب أسنان في جامعة طب الأسنان القاهرة.

أوضحت مريم، أن تجميل الأسنان له العديد من الطرق المختلفة، والطبيب هو الذي يحدد الطريقة المناسبة التي يمكن القيام بها مع الشخص، وذلك يحدد حسب حالته وطبعا بعد خضوعه للكشف.

وقدمت حشيش، أبرز طرق تجميل الأسنان، ومنها: Bleaching- او التبييض يساعد هذا النوع لترجيع الأسنان للونها الاصلي ويعمل علي إزالة اي اصفرار علي الاسنان ، و بيتم هذا النوع في العيادة بالليزر ، ويعد من افضل طرق التبييض. veneers - الفينير هذا النوع يتم إعداده من مادتين مختلفين، اول نوع هو الporcelain هذا النوع الأفضل ولكن الأغلي في السعر، والسبب أنه مش بيغير لونه مع الوقت و بيكون قوي.

النوع الثاني أو المادة الثانية هي composite ويكون الأرخص في السعر، وهذه المادة لا تعيش مثل الأخري، و لونها بيتغير مع الوقت لانها بتمتص الالوان مع مرور الوقت، وأشارت مريم، أن الفينير لا يمكن استخدامه لجميع الأشخاص.

crowns - الكرونبنعالج بيها الحالات الي عندها تسوس في الأسنان، ويكون شبه للطربوش يتم صناعته وتركيبة بلون الأسنان. Teeth shaping - وهذا النوع من تجميل الأسنان غير مؤلم بالمرة بيتم بدون بنج لانه بشيل حاجة بسيطة من الطبقة الخارجية للأسنان أي المينا و لكنه بيتم استخدامه في حالة لو المشكلة في سنة و اتنين، ويتم إجراء إعادة برد لها وننعمها في حالة إصابتها بالخشونة. snap on smile - تعد من اسهل و اسرع الطرق في تجميل الأسنان، وتعد الحل السريع لتغطية اي مشاكل في الاسنان من اصفرار ، أو بقع الفلورايد ، أو فراغات، أو حشوات قديمة ولا تحتاج الي تنحيف او برد الاسنان لانها متحركة .