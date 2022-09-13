شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الجرى.. 6 أطعمة تعزز طاقتك وتحسن أداءك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع بعض الأطعمة بالقدرة على توفير دفعة طاقة فورية، ما يؤدى لتحسين أداء العدائين، لكن التكرار فى التدريبات غالبًا ما يسبب الملل وانخفاض الحماس، ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا العقلية، ويساعد الشعور بالتحفيز المستمر على تعزيز أدائنا، وتساعد بعض الأطعمة على تعزيز الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، وتناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم يساعد فى إدارة مستويات الطاقة لديك، وفى التقرير التالى نقدم أفضل الوجبات الخفيفة التى يمكن تناولها لتعزيز أداء العداء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

6 أطعمة تعزز الطاقة للمساعدة فى تحسين أداء العداء:

1. الفشار

يعتبر الفشار مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية ويحتوى على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية.

2. العصائر

تعتبر العصائر طريقة رائعة لضمان تناول نظام غذائى غنى بالمغذيات ومعزز للطاقة، العصائر التى تحتوى على بروتين مصل اللبن والتفاح والتوت وزبدة الفول السودانى وما إلى ذلك ستكون مفيدة فى زيادة الطاقة وستبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

3. الحمص والخضار

الحمص يعزز الطاقة لأنه غني بالبروتين ومختلف العناصر الغذائية الأخرى، ويعمل الحمص مع الخضار مثل الجزر والفلفل الحلو والخيار كوجبة خفيفة ممتلئة وقد يرفع من الحالة المزاجية.

4. المكسرات

المكسرات هى الأكثر كثافة من حيث العناصر الغذائية والملائمة للاستهلاك وتخزين الوجبات الخفيفة، إذا تم الاحتفاظ بها فى بيئة جافة وباردة، فإنها عادة ما تكون غير قابلة للتلف، فهى وفيرة فى عدد من العناصر الغذائية التى تزيد من استهلاكنا العام للمغذيات وطاقتنا.

5. بيض مسلوق

البيض معزز للطاقة، وهو مثالى كوجبة خفيفة قبل الجرى، يمكن أن يساعدك تناول 2-4 بيضات مسلوقة في بداية اليوم كوجبة خفيفة عند الحاجة على زيادة طاقتك، البيض غني بالبروتين ومختلف العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز مستويات الطاقة لدينا.

6. الزبادي

إذا كنت ذاهبًا إلى الجرى أو التمرين فإن أكواب الزبادى تعد وجبات خفيفة سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، كما أنها مشبعة بالإضافة إلى كونها غنية بالمعادن مثل الفيتامينات والبروتين والكالسيوم وما إلى ذلك، تأكد من تناول أكواب الزبادي العادية منخفضة السكر بدلاً من أكواب النكهة الشديدة.