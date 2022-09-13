أسرع طريقة للتنحيف خلال يومين

بيروت - نادين محمد - إذا قمت بجولة على محركات البحث عن الحميات التي تعد بتخسيس الوزن بسرعة قياسية، ستجدين المئات منها، ولكن هل هي حقيقة تحقق ما تعد به؟

سيدتي، لا تغرك العناوين الرنانة، فمعظمها لا يمت للحقيقة بصلة، إذ إن هذه الحميات قد تكون فعالة بإنقاص محيط الخصر والحوض أو الوزن عامة، لكنها ليست كذلك في إنقاص الدهون، وهذا ما بينته إحدى الدراسات أجريت في العام 2017 ونشرتها مجلة International Journal Of Endocrinology And Metabolism .



• فقدان الوزن بطرق سريعة يرفع من خطر اكتساب الوزن بعد خسارته بفترة قصيرة، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بخسارة الوزن بشكل تدريجي.

• الطرق السريعة تؤدي إلى انخفاض معدلات التمثيل الغذائي وقد يستمر هذا البطء في عملية الأيض لفترة طويلة حتى بعد الانتهاء من اتباع النظام الغذائي السريع.

• ترفع من خطر تكون حصوات المرارة، لأن هذه الأخيرة تقوم بإطلاق عصارات هضمية لتحطيم الأطعمة الدهنية حتى يسهل هضمها.

• تؤدي إلى نقص العناصر الغذائية، بحيث أن الجسم لا يحصل على ما يكفيه منها، خاصة الحديد، فيتامين B12 كوبالامين Cobalamin و B9 أو ما يعرف بحمض الفوليك Folic Acid، فيصاب الجسم بفقر الدم وبالإرهاق الشديد.

• اتباع الطرق السريعة للتنحيف تساهم إلى حدٍّ كبير في خسارة العضلات، وبالتالي هشاشة العظام، وذلك نتيجة نقص فيتامين D، الكالسيوم والفسفور التي يحتاجها الجسم لقوة العضلات.

• تسفر عن ضعف في جهاز المناعة، ما يرفع من فرص الإصابة بالعدوى من أي مرض أو فيروس قد ينتقل عن طريق التلوث أو شخص مصاب بمرض معدٍ.

• إنقاص الوزن بشكل سريع يسبب خللاً في جميع وظائف الجسم والهرمونات، من ضمنها الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية، فيحدث عدم انتظام فيها وتخف كمية الدم، وهذا يؤثر على الخصوبة لدى المرأة.

• عدم حصول الجسم على ما يكفيه من الطعام يؤدي إلى انخفاض طاقته، فيشعر المرء ببعض العوارض، أهمها الصداع، الدوار، الإعياء، تشنج في العضلات، كسل ووهن شديدان، برودة.

ما هو المعدل الصحي لخسارة الوزن في الأسبوع؟



ترتكز الطريقة الأساسية في خسارة الوزن بشكل صحي على عوامل عدة، وهي:

• التحكم بالسعرات الحرارية المتناولة.

• اتباع نظام غذائي صحي.

• زيادة النشاط البدني.

لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالابتعاد كلياً عن الحميات السريعة واتباع ما يعرف بأسلوب حياة طويل المدى، يتمثل بإجراء بعض التعديلات على العادات المتبعة سابقاً، وهذا يعتبر خطوة ناجعة لخسارة الوزن.

يؤكد الأطباء أن معدل خسارة الوزن الآمن والصحي يتراوح من 0.45 إلى 0.90 كيلوغرام في الأسبوع الواحد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل عدد السعرات الحرارية المتناولة، بما يتراوح من 500 إلى 1000 سعرة حرارية يومياً.

ولتنحيف الجسم بشكل آمن ينصح باتباع الإرشادات التالية:

نصائح لتنحيف الجسم



• الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، كما ينصح بتناول كوب قبل كل وجبة رئيسية أو خفيفة، ما يمنح شعوراً بالامتلاء، وبالتالي تجنب تناول المزيد من السعرات الحرارية.

• التنبه لما يتم تناوله من أطعمة خلال المساء، خاصة أمام التلفاز أو خلال فترة الاسترخاء مع أفراد العائلة، لأن هذا يحفز على ما يعرف بمصطلح أكل اللاوعي، لذا ينصح بتناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية بما يقدر بـ 100 سعرة حرارية، وبإغلاق باب المطبخ بعد ساعة معينة في المساء.

• تنحيف الجسم لا يعني الحرمان من الأطعمة المحببة، بل الاعتدال في تناولها، فهو مفتاح التنحيف السريع.

• ينصح أيضاً بتجزئة الوجبات على مدار اليوم، فبدلاً من تناول 3 وجبات كبيرة، يمكن زيادتها إلى 4 أو 5 وجبات صغيرة، على أن تكون الأخيرة ما بين الـ 7 أو الـ 8. بهذه الطريقة، وبحسب ما يؤكد الخبراء والأطباء، يمكن التحكم بالشهية وبالتالي بالوزن.

يظن البعض خطأً أن إغفال إحدى الوجبات، يساعد على التحيف السريع، غير أن هذا الأمر مغاير كلياً للواقع، خاصة وجبة الفطور، إذ بينت الدراسات أن الذين لا يتناولون وجبة الفطور هم أكثر عرضة للشعور بالجوع خلال النهار، ما يحفزهم على تناول المزيد من الطعام.

النظام الغذائي الصحي للتنحيف السريع



• ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، فهي تساعد على الهضم، تمنع الإمساك وتخفض نسبة الكولسترول. المصادر الغذائية التي تتوفر فيها الألياف، الحبوب ا الكاملة، الشوفان، الفصوليا ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.

• تضمين كل وجبة الأطعمة الغنية بالبروتين الذي يحافظ على كتلة العضلات ويحفزعلى حرق الدهون. يتوفر البروتين في الأجبان، المكسرات، اللحوم الخالية من الدهون، البيض....

• إضافة التوابل إلى الطعام تسهم بشكل فعال في تنحيف الجسم بسرعة، لأن الطعام الغني بالنكهات يحفز غدد الذوق ويمنح شعوراً بالشبع.

• الحصول على قسط كاف من النوم، فقلة النوم تحفز الجسم على إنتاج معدلات مرتفعة من هرمون الغريلين Ghrelin Hormone الذي يحفز الجوع، ويقلل من إنتاج هرمون اللبتين Leptin Hormone الذي يحفز الشعور بالشبع.

ملاحظة من "الجميلة": قبل اتباع هذا العلاج، يجب استشارة طبيب مختص.

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