شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب فيروسات الخريف.. 6 أطعمة فى مطبخك تعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الفيروسات فى فصل الخريف، ومن الضرورى تناول الأطعمة التى تحافظ على مناعتك للوقاية من الأمراض الشائعة مثل البرد والأنفلونزا، وأفضل جزء فى هذه الأطعمة المعززة للمناعة هو أنها متوفرة بسهولة داخل مطبخك بالمنزل، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

1 - الفلفل الأسود

يساعد فى تعزيز المناعة بشكل طبيعى، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ج بشكل طبيعى ما يجعله مضادًا للبكتيريا، كما يحافظ على السموم فى مكانها، ويمكن للفلفل أن يصنع المعجزات من أجل مناعتك.

2. الثوم

بصرف النظر عن كون الثوم جيدًا بشكل عام للوقاية من البرد والسعال، فإن الثوم يعمل أيضًا كمكمل للمناعة، ويحتوى هذا الطعام اللذيذ على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم.

3. الزنجبيل

يهدئ الزنجبيل الحلق ويخفف احتقان الصدر ويمنح الجسم أيضًا الدفعة التى يحتاجها بشدة للمناعة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ويقدم الزنجبيل قدرات شفاء فريدة لجهازك المناعى.

4. الليمون

يمكن للحمضيات أن تفعل المعجزات لإبعاد نزلات البرد، كما أنه مضاد للفطريات ومطهر بشكل أساسى، ويتسبب محتوى فيتامين سى الطبيعى فى الليمون فى الحفاظ على مستويات المناعة عالية.

5. الكركم

من المعروف أن هذه التوابل البسيطة لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا أيضًا، وتساعد فى بناء دفاع الجسم الطبيعى ضد البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، ويمكن لهذه التوابل الذهبية أن تصنع المعجزات من أجل مناعتك.

6. العسل

لا يمكن التأكيد على فائدة تناول العسل بما فيه الكفاية، خاصة خلال موسم التغيير، ويحتوى العسل على بيروكسيد الهيدروجين وحبوب اللقاح ما يجعله مطهرًا ويخفف من الحساسية الموسمية، ويمكن أن يعمل العسل العجائب لنظامك الغذائى ومناعتك.