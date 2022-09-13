كوب من الشاي الأصفر.. يحميك من 7 أمراض غير متوقعة تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - تتجاوز فوائد الشاي الأصفر مذاقه اللذيذ إلى العديد من الفوائد التي تعزز الصحة العامة، وتعد أبرز فوائده الصحية المذهلة لتناول كوب من الشاي الأصفر يومياً هي احتواؤه على مادة البوليفينول وغيرها من المركبات الهامة التي تعزز الصحة، ومحاربة الإجهاد التأكسدي والحماية من أمراض القلب والسرطان، ويمكن أن تعزز مادة البوليفينول أيضاً نسبة السكر في الدم. إليك أبرز الفوائد الصحية لكوب من الشاي الأصفر لصحتك.

1. يعزز صحة القلب

يحتوي الشاي الأصفر، مثل جميع أنواع الشاي تقريباً، مادة البوليفينول التي توفر الحماية من أمراض القلب المرتبطة بالالتهابات والأوعية الدموية، كما أنه يعزز مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ .

2. منع السرطان

يحتوي الشاي الأصفر على العديد من المركبات النشطة بيولوجياً التي تساهم في آثارها المضادة لمرض السرطان. تحارب هذه المركبات الأكسدة والالتهابات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن تؤدي مادة البوليفينول الموجودة في الشاي أيضاً إلى تأثيرات وقائية ضد السرطان.

3. علاج مرض السكري

تساعد مادة البوليفينول و الكاتيكين في الشاي على مكافحة السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، ويمكن أن تؤثر مادة البوليفينول أيضاً على مستويات الجلوكوز في الدم والحماية من مضاعفات مرض السكري.

4. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يلعب البوليفينول في الشاي الأصفر أيضاً دوراً في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي. تشمل بعض هذه الأمراض مرض التهاب الأمعاء، والإسهال الحاد، والقرحة الهضمية، وسرطانات الجهاز الهضمي.

تساعد مضادات الأكسدة في الشاي الأصفر أيضاً في علاج إصابة المعدة الناتجة عن الالتهاب.

5. تخسيس الوزن

في دراسة أخرى، ارتبط تناول البوليفينول عكسياً بوزن الجسم والسمنة لدى كبار السن. يمكن أن يؤدي تناول المزيد من مادة البوليفينول إلى تقليل وزن الجسم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى كبار السن.

6. يعزز صحة الكبد

مركبات البوليفينول في الشاي يمكن أن يقلل من التمثيل الغذائي للدهون في الكبد، وبالتالي يساعد في علاج مرض الكبد الدهني.

7. تأخير الشيخوخة

يمكن أن تساعد مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأصفر في محاربة الشيخوخة، ومحاربة تلف الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر : stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذا الشاي .

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