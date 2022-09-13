طرق التخلص من احتباس الماء في الجسم لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - يشكل الماء حوالي 60 في المائة من جسم الإنسان ويلعب دوراً لا يتجزأ في جميع جوانب الحياة. ورغم ذلك احتباس الماء في الجسم هو مشكلة يجب التخلص منها.

الوذمة ، أو احتباس الماء المفرط، غير ضار ولكنها قد تكون علامة على مشكلة طبية أكبر مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

احتباس الماء شائع عند النساء خلال مرحلة الدورة الشهرية وأثناء الحمل.

في ما يلي ست طرق لخفض وزن الماء بشكل طبيعي وفعال:

1- تقليل الصوديوم

يعد استبدال الأطعمة عالية الصوديوم ببدائل منخفضة الصوديوم خطوة أولى بسيطة لفقدان الوزن. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم أو الملح إلى احتباس الماء على الفور. نظرًا لأن الجسم يجب أن يحافظ على نسبة متوازنة من الصوديوم إلى الماء لكي يعمل بشكل صحيح ، فإنه سيحتفظ بالماء إذا تم تناول الكثير من الملح. تقترح أحدث الإرشادات الغذائية الحد من تناول الملح بما لا يزيد عن 2300 مجم في اليوم. على الرغم من أن ملح الطعام يحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم ، إلا أن الأطعمة المصنعة تحتوي على 75 في المائة من الصوديوم الذي يستهلكه الأفراد. من بينها الجبن واللحوم الباردة والخبز ووجبات العشاء المجمدة وخلطات الحساء والوجبات الخفيفة اللذيذة. الأطعمة الطبيعية قليلة الملح ، مثل الخضروات والمكسرات والبذور.

2- شرب المزيد من الماء

شرب الماء، خلافًا للاعتقاد السائد، يمكن أن يساعدك حقًا على تخسيس الوزن. يمكن أن يتسبب الجفاف في أن يخزن الجسم كمية إضافية من الماء للتعويض عن نقص المياه الواردة. يساعد الماء في وظائف الكلى عن طريق السماح بالتخلص من الماء الزائد والملح من الجسم. يجب أن يستهلك البالغون ما يقرب من لترين من الماء كل يوم.



3- النوم

تشير الأبحاث إلى أن النوم مهم للصحة مثله مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة. قد يؤثر النوم على الأعصاب الكلوية الودية في الكلى، والتي تنظم توازن الملح والماء. يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلاً جسمك أيضًا في الحفاظ على الترطيب وتقليل احتباس الماء.

4- تقليل تناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات تجعل الجسم يحتفظ بالماء. عندما نأكل الكربوهيدرات ، نخزن الطاقة على شكل جزيئات الجليكوجين. كل جرام (جم) من الجليكوجين مصحوب بثلاثة جرامات من الماء. يعد قطع الكربوهيدرات طريقة سريعة لاستنفاد مستويات الجليكوجين ، مما يعني أنه سيتم تقليل وزن الماء أيضًا. يحتاج البالغون إلى 130 جرامًا على الأقل من الكربوهيدرات يوميًا ليعملوا بشكل طبيعي، لكن متوسط النظام الغذائي للإنسان يحتوي على أكثر من ذلك بكثير. الخبز والأرز والمعكرونة كلها كربوهيدرات شائعة. يمكن تقليل وزن الماء عن طريق استبدال بعض الكربوهيدرات اليومية بأطعمة غنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الصويا.

5- تقليل الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة مستويات الكورتيزول، مما له تأثير مباشر على احتباس السوائل ووزن الماء. قد يكون هذا بسبب الإجهاد والكورتيزول يرفع الهرمون المضاد لإدرار البول، وهو الهرمون الذي ينظم توازن الماء في الجسم. يخبر هذا الهرمون كليتيكِ بكمية الماء التي يجب إعادتها لجسمك ِعن طريق إرسال إشارات إليهما. يمكنكِ الحفاظ على كمية طبيعية من الهرمون المضاد لإدرار البول والكورتيزول من خلال التحكم في مستويات التوتر، وهو أمر بالغ الأهمية لتوازن السوائل وخطر الإصابة بالأمراض على المدى الطويل.

6- المكملات الغذائية

تشمل الحلول الطبيعية لاحتباس الماء فيتامين ب 6 وأكسيد المغنيسيوم. تعمل هذه المكملات مع الكلى للمساعدة في إزالة الماء الزائد والصوديوم من الجسم. هذان المكملان فعالان في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، بما في ذلك احتباس الماء ، وفقًا للدراسات. يمكن أن تساعد أيضًا في انتفاخ المعدة وتورم الساق وألم الثدي. قبل تناول أي مكملات جديدة ، من الأفضل استشارة الطبيب لأنها قد تكون لها آثار جانبية أو تتعارض مع الوصفات الطبية الأخرى.



المصدر: well and good

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

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