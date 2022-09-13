شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، وهذا الأمر يزيد من التعرض للعديد من الأعراض الشديدة، ومنها ارتفاع حرارة الجسم، والصداع والسعال، والتهاب الحلق والأنف.

لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع healthline أبرز وأهم طرق الخاصة بالوقاية من نزلات البرد خلال فصل الصيف، ومنها:

- الراحة قد الإمكان على مدار اليوم تعد من أهم الحيل التى تقلل فرص الإصابة بنزلات برد فصل الصيف، فالحصول على قسط كافٍ من الراحة يساهم فى تقوية الجهاز المناعى، والحفاظ على الصحة العامة، وتقليل من فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ومحاربة الالتهابات الفيروسية.

- أكثر من تناول السوائل، لأنها تساهم فى التقليل من التعرض لالتهاب الحلق، والحد من الإصابة بالجفاف، لذا أكثر من السوائل والماء، وعصير الليمون، عصائر الفواكه.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتجعله قادرا على محاربة البكتريا والجراثيم، لذا عليك تناول البرتقال والفراولة والفلفل الألوان جميعها أطعمة غنية بفيتامين سي، بالإضافة إلى أخذ المكملات والمعادن الأساسية له.

- هناك بعض الأعشاب التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، لذا تحد من الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، ومنها، الليمون والزنجبيل والكركم فهى ترفع قدرة الجهاز المناعى وتحميك من نزلات البرد.