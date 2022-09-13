شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك وابتعد عن هذه الأطعمة لأنها تزيد إصابتك بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغذاء يعد حماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن ضمن هذه الأمراض هي مرض الزهايمر، ولذا فتناولك للطعام الصحي يعد من أبرز وأهم الحيل الغذائية التي تحميك من الإصابة.

ولذا فقدم التقرير المنشور عبر موقع "femmeacutelle"، أبرز وأهم الأطعمة التي ينصح بتجنبها لتقليل فرص الإصابة بالزهايمر، ومنها:



-ابتعد عن تناول الأطعمة المقليىة.

تجنب اللحوم المصنعة.

-لا تتناول المعجنات، كالكحك والبسكوت والبيتزا.

كما أوضح التقرير، أن الكثير من الأشخاص يزداد لديهم فرص الإصابة بالزهايمر نتيجة لإتباعهم العادات اليومية الخاطئة، كالتدخين أو إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم.

وأوضح التقرير، أن زيادة الوزن تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالزهايمر، والسبب يرجع إلي تناول الأطعمة الغير صحية والمليئة بالدهون.

وأضاف التقرير، أنه يجب التمتع والحفاظ علي الصحة الجيدة، من خلال اتباع النصائح التي تساهم في الحفاظ علي صحتك اليومية، عن طريق تناول الفواكه والخضروات والبروتين النباتي، والبروتين الحيواني خالي من الدهون.

كما حث التقرير علي ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.