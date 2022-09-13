شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح للعناية بالشعر قبل النوم تساعد في منع التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبغات الشعر وعلاجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية واستخدام الحرارة من الأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بشعرك لكن قد يتضرر شعرك أيضاً أثناء النوم ليلاً، لذا يجب أن يكون لديك روتين للعناية بالشعر قبل النوم، بحسب موقع "Health".

3 نصائح روتينية للعناية بالشعر قبل النوم 1. لا تنامي بشعر مبلل

يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الشعر لأن الشعر الرطب يكون هشًا وأكثر عرضة للتكسر عندما يكون شعرنا مبللًا ، تكون بصيلات الشعر لدينا أكثر عرضة للخطر.

عندما تنامين بشعر مبلل ، يتم امتصاص الماء والزيوت الطبيعية في الوسادة ، مما يترك شعرك جافًا وبلا حياة ويفتقر إلى الترطيب. نتيجة لذلك ، يصبح شعرك هشًا وقد يتساقط أو يكون قوامه جافًا.

هناك أيضًا فرصة أكبر للإصابة بالعدوى الفطرية لأن البيئة الدافئة الرطبة المتكونة بين الشعر المبلل والوسادة الرطبة يمكن أن تكون أرضًا خصبة للخميرة، والتي ترتبط أيضًا بقشرة الرأس.

2. عمل ضفيرة واسعة بدون شد الشعر

التقلب الطبيعي أثناء النوم يسحب شعرك ويمكن أن يكسره في النهاية. يقل تكسر الشعر عندما يبقى شعرك في الضفائر لأنه يوجد احتكاك أقل بين شعرك والوسادة. لذلك ، من الأفضل دائمًا عمل ضفيرة فضفاضة قبل النوم. لن يؤذي هذا شعرك في الليل ويجعله كثيفًا وقويًا.

3. استخدام كيس وسادة من الحرير أو الساتان

يمكن أن يساعد غطاء الوسادة الحريري الشعر في الحفاظ على رطوبته من المنتجات والزيوت الطبيعية وتقليل الاحتكاك الذي يمكن أن يسبب العقد والتكسر.

ميزة غطاء الوسادة الحريرية للشعر هو أنها تتميز بنسيج حريري ناعم يسهل على الشعر الانزلاق عبر السطح بالنسبة لمن لديهم شعر مجعد، هذا هو الأفضل بالنسبة لك لأنه يقلل من التجعد.