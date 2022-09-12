 اسرار الصحة وخفاياها يكشفها شهر الميلاد

بيروت - نادين محمد - يمكن معرفة الك ثير من اسرار الصحة من خلال بعض الدلالات الخارجية مثل العينين واليدين وخطوط الوجه والشعر وحالة الاظافر وشمع الاذنين وغيرها. ويمكن ايضاً الاستفادة من اشارات اخرى مهمة مثل شهر الميلاد. فهو قد يدل على احتمال الاصابة بمشاكل صحية وامراض غير مختلفة لدى مواليده. اذاً يكفي تحديد هذا الشهر من اجل معرفة بعض اسرار الصحة.

العلاقة بين شهر الولادة واسرار الصحة

من اجل كشف العلاقة بين اسرار الصحة وشهر الولادة اجرى باحثون من جامعة إليكانت الاسبانية دراسة توصلت الى ارتباط 27 مرضاً مختلفاً بهذا الشهر.

يناير

تكشف الولادة في هذا الشهر احتمال اصابة المواليد بالقرحة المعوية، الامساك، اوجاع البطن. كما تعني انهم قد يعانون ايضاً من امراض القلب المختلفة او مشكلة الصداع النصفي.

فبراير

من اسرار الصحة التي تشير إليها الولادة في هذا الشهر امكانية المعاناة من بعض الامراض التي يمكن علاجها بالادوية واجراءات الوقاية اللازمة مثل اضطرابات الغدة الدرقية، امراض القلب وتجلط الدم.

مارس

يزداد لدى مواليد شهر مارس احتمال الاصابة بمشاكل صحية مختلفة منها الربو، اعتام عدسة العين وامراض القلب. كما قد يعانون من مشاكل اخرى مثل الروماتيزم، اضطرابات المرور المعوي كالامساك والاسهال والتهابات المفاصل.

ابريل

من الممكن ان يعاني الاشخاص الذين صودفت ولادتهم في هذا الشهر اي ابريل من امراض ومشاكل صحية مثل هشاشة العظام، اضطرابات الغدة الدرقية، الربو، التهاب القصبة الهوائية.

مايو

تدل الولادة في شهر مايو على بعض اسرار الصحة المهمة وخفاياها والامراض التي قد تصيب مواليده. ومن هذه الامراض القابلية لمواجهة مشاكل مثل الربو والاكتئاب والسكري وهشاشة العظام والإمساك اضافة الى الحساسية المزمنة.

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يونيو

من الممكن ان يعاني مواليد شهر يونيو من مشاكل نفسية تبدأ من تقلبات المزاج الحادة وقد تبلغ حد الاكتئاب او الاضطرابات التي تحتاج الى الاستعانة باختصاصية نفسي. اما على المستوى الجسدي فقد يصاب هؤلاء المواليد بإعتام عدسة العين او التهاب القصبة الهوائية او امراض القلب. ومن الممكن ان يتم تشخيص حدوث سلس البول او التهابات المفاصل لديهم.

يوليو

تدل الولادة في شهر يوليو ايضاً على اسرار صحة لا يعرفها الكثيرون ومنها احتمال المعاناة من امراض ومشاكل صحية مختلفة مثل الربو، التهاب المفاصل، آلام الرقبة المزمنة.

اغسطس

من ابرز الامراض التي قد تصيب مواليد شهر اغسطس هشاشة العظام، الربو، اضطرابات الغدة الدرقية والروماتيزم. كذلك يجب ان ينتبه هؤلاء من احتمال مواجهة مشاكل اخرى منها التهاب المفاصل وتجلط الدم.

سبتمبر

تعتبر الولادة في شهر سبتمبر دلالة على احتمال الاصابة ببعض الامراض مثل هشاشة العظام والربو ومشاكل التنفس المختلفة واضطرابات الغدة الدرقية اضافة الى نمو بعض الاورام الحميدة. لكن من المستبعد ان يصاب هؤلاء بأي مرض مزمن خطر.

اكتوبر

من اسرار الصحة التي يمكن ان تشير اليها الولادة في هذا الشهر ان مواليده قد يكونون عرضة للمعاناة من اضطرابات الغدة الدرقية، الصداع النصفي، فقر الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم وهشاشة العظام.

نوفمبر

يحتمل ان يواجه مواليد نوفمبر في بعض مراحل حياتهم مشاكل مثل امراض الجلد المزمنة، اضطرابات الغدة الدرقية، الاحتشاء، الإمساك، الفاريز اضافة إلى اضطرابات ترتبط بتوقف الدورة الشهرية.

ديسمبر

تعلن الولادة في شهر ديسمبر ايضاً عدداً من اسرار الصحة ومنها اعتام عدسة العين، الاكتئاب، امراض القلب، الربو المزمن، الجلطات، التهاب القصبة الهوائية.