أرجوانية، زرقاء أم رمادية؟ إليك ما تقوله الهالات السوداء عن صحتك

بيروت - نادين محمد - لا شكّ في أن الهالات الداكنة تظهر بين الحين والآخر تحت عينيك بألوان مختلفة. وسواء كانت حمراء أو زرقاء أو بنية أو رمادية، اعلمي أنّها قد تدلّ على أنّك تعانين من بعض المشكلات الصحية. لكن يمكنك أن تتخلصي منها بسهولة، ليس من خلال معالجة المشكلة فحسب، بل عن طريق بعض الوصفات الطبيعية أيضاً.

1- الهالات الأرجوانية

أي ذات اللون الأحمر الداكن. وهي قد ترتبط بالعامل الوراثي. وغالباً ما تظهر لدى النساء اللواتي يتمتعن ببشرة حنطية أو سمراء.

العلاج: لتتخلصي من هذه الهالات، طبّقي عليها كريم يحتوي على الفيتامين C أو حضري هذه الوصفة.

-قشّري حبة من البطاطا واقتطعي منها شرحة مستديرة.

-قطّعي الشرحة إلى نصفين.

-ضعي كل نصف تحت إحدى عينيك لمدة 10 دقائق وستلاحظين بعد ذلك الفرق.

2 الهالات الزرقاء

يرتبط ظهور هذه الهالات باضطرابات النوم لديك أو بشعورك بالضغط النفسي.

العلاج: لتتمكني من التخلص من هذه الهالات، عليك أولاً أن تحدّي من شعورك بالتوتر من خلال ممارستك التمارين المختلفة. كما يمكنك أن تطبقي كريم يحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات تعزّز الدورة الدموية في منطقة تحت عينيك.

وننصحك أيضاً بأن تحضّري هذه الوصفة:

-إمزجي ملعقة وسط من اللبن الزبادي مع ملعقة وسط من تفل القهوة.

-ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

-بعد ذلك طبقي المزيج على منطقة ظهور الهالات السوداء واتركيه لمدة 10 دقائق.

-إنزعي المزيج بقطعة مبللة بالماء.

-طبّقي هذه الوصفة مرة أسبوعياً لتحصلي على النتيجة التي تريدين.

3 الهالات البنية

ينتج ظهور هذه الهالات عادة عن التقدّم في العمر أو عن العامل الوراثي.

العلاج: في حال كنت تعانين من هذه المشكلة ننصحك بأن تستخدمي كريم يحتوي على الريتينول لأنّه يعمل على تحسين مستوى الكولاجين في بشرتك.

كذلك من المفيد أن تطبقي هذه الوصفة الطبيعية:

-بللي ضمادتين بالقليل من الحليب الطبيعي.

-طبقيهما على منطقة أسفل عينيك لمدة 10 دقائق وستلاحظين الفرق في وقت قصير.

4 الهالات الرمادية

نقصد بها تلك التي تبدو كالظلال أسف عينيك. وهي قد تكون النتيجة الحتمية لزيادة وزنك وتراكم الدهون في جسمك.

العلاج: أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة هي أن تلجئي إلى إحدى تقنيات الفيلر التي تملأ فراغ أسفل عينيك.

لكن يمكنك أيضاً أن تستخدمي هذه الحيلة:

-قطّعي حبة من التين إلى نصفين.

-طبقي كل نصف على منطقة تحت عينيك لمدة 10 إلى 15 حقيقة.

-بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر. والنتيجة ستدهشك.

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