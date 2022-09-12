شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دخول المدرسة.. كيف تساعد طفلك عند تعرضه للتنمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنمر الأطفال لمجموعة من الأسباب، وأحيانًا يختارون الطفل الأضعف لأنهم يحتاجون إلى ضحية- شخص يبدو أضعف من الناحية العاطفية أو الجسدية أو يبدو مختلفًا بطريقة ما - ليشعروا بأنهم أكثر أهمية أو شعبية، وعلى الرغم من أن بعض المتنمرين أكبر أو أقوى من ضحاياهم ، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا، وأحيانًا يعذب الأطفال الآخرين لأن هذه هي الطريقة التي عوملوا بها، قد يعتقدون أن سلوكهم طبيعي لأنهم يأتون من عائلات أو أماكن أخرى يغضب فيها الجميع بانتظام وفقا لما نشره موقع kidshealth

ما هي علامات التنمر؟

ما لم يخبرك طفلك عن التنمر- أو لديه كدمات أو إصابات واضحة - قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان يحدث، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية.

-يتصرف بشكل مختلف أو يبدو قلقا

-لا يأكل أو ينام جيدًا أو لا يفعل الأشياء التي يستمتع بها عادةً

-يبدو مزاجيًا أو مضطربًا بسهولة أكثر من المعتاد

-تجنب مواقف معينة (مثل ركوب الحافلة إلى المدرسة)

إذا كنت تشك في حدوث تنمر ولكن طفلك متردد في الانفتاح ، فابحث عن طرق لإثارة المشكلة. على سبيل المثال ، قد ترى موقفًا في برنامج تلفزيوني وتسأل ، "ما رأيك في هذا؟" أو "ماذا تعتقد أن هذا الشخص يجب أن يفعل؟" قد يؤدي ذلك إلى طرح أسئلة مثل: "هل رأيت هذا يحدث من قبل؟" أو "هل جربت هذا من قبل؟" قد ترغب في التحدث عن أي تجارب مررت بها أنت أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة في ذلك العمر، وأخبر أطفالك أنه إذا تعرضوا للتنمر أو المضايقة - أو شاهدوا ذلك يحدث لشخص آخر - فمن المهم التحدث إلى شخص ما حول هذا الأمر ، سواء كنت أنت أو شخصًا بالغًا آخر (مدرس أو مستشار المدرسة أو صديق العائلة) ، أو أخ.

ما الذي يمكن للوالدين فعله؟

إذا أخبرك طفلك بتعرضه للتنمر ، فاستمع إليه بهدوء وقدم له الراحة والدعم، و غالبًا ما يتردد الأطفال في إخبار الكبار عن التنمر لأنهم يشعرون بالحرج والخجل من حدوثه، أو قلقون من أن والديهم سيصابون بخيبة أمل أو انزعاج أو غضب أو رد فعل، ويشعر الأطفال أحيانًا أنه خطأهم الخاص، وأنهم إذا نظروا أو تصرفوا بشكل مختلف ، فلن يحدث ذلك، و أحيانًا يكونون خائفين من أنه إذا علم المتنمر أنهم أخبروا ذلك ، فسوف يزداد الأمر سوءًا، و يشعر الآخرون بالقلق من أن والديهم لن يصدقهم أو يفعلوا أي شيء حيال ذلك، أو يشعر الأطفال بالقلق من أن والديهم سيحثونهم على المقاومة عندما يخافون ذلك.

خذ الأمر على محمل الجد إذا سمعت أن البلطجة ستزداد سوءًا إذا اكتشف المتنمر أن طفلك أخبره أو إذا كان هناك تهديدات بإيذاء جسدي، و أحيانًا يكون من المفيد الاقتراب من والدي المتنمر ، لكن في معظم الحالات ، يكون المعلمون أو المستشارون هم الأفضل للاتصال أولاً، و إذا جربت هذه الأساليب وما زلت تريد التحدث إلى والدي الطفل المتسلط ، فمن الأفضل أن تفعل ذلك حيث يمكن لمسؤول المدرسة حل المشكلة .