لماذا يتم فحص مستويات الكرياتينين في الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - تحافظ الكلى على مستوى الكرياتينين في الدم في المعدل الطبيعي، فالكرياتينين هو مؤشر موثوق إلى حد ما لوظيفة الكلى، و يشير ارتفاع مستوى الكرياتينين إلى ضعف وظائف الكلى أو أمراض الكلى .

نظرًا لضعف الكلى لأي سبب من الأسباب ، سيرتفع مستوى الكرياتينين في الدم بسبب ضعف تصفية الكرياتينين بواسطة الكلى وبالتالي ، فإن المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من الكرياتينين تحذر من احتمال حدوث خلل أو فشل في الكلى. ولهذا السبب تقوم اختبارات الدم القياسية بشكل روتيني بفحص كمية الكرياتينين في الدم.

وحسب ما ذكره موقع medicinenetقد يكون لدى بعض الأشخاص نتيجة عرضية للإصابة بأمراض الكلى الحادة وارتفاع الكرياتينين في عمل الدم الروتيني دون ظهور أي أعراض.

في حالات أخرى ، اعتمادًا على سبب المشكلة ، قد تظهر أعراض مختلفة للفشل الكلوي بما في ذلك:

-الشعور بالجفاف

-التعب

-فقدان الشهية

-الأرق

-التبول المفرط أو التبول أقل من المعتاد

- تورم ( وذمة )

-ضيق في التنفس

-الارتباك

العديد من الأعراض الأخرى غير المحددة (على سبيل المثال ، الغثيان والقيء والاعتلال العصبي وجفاف الجلد ).

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعًا لأمراض الكلى المزمنة المزمنة.

ما الذي يسبب ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم؟

من المرجح أن تؤدي أي حالة تضعف وظيفة الكلى إلى رفع مستوى الكرياتينين في الدم من المهم معرفة ما إذا كانت العملية التي تؤدي إلى ضعف الكلى (الفشل الكلوي ، أزوتيميا) طويلة أو حديثة يمكن معالجة الارتفاعات الأخيرة وعكسها بسهولة أكبر.

الأسباب الأخرى لارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم هي:

-يمكن أن تسبب بعض الأدوية ارتفاعًا غير طبيعي في مستويات الكرياتينين.

-يمكن أن يزيد الكرياتينين في الدم بشكل عابر بعد تناول كمية كبيرة من اللحوم الغذائية ؛ وبالتالي ، يمكن للتغذية أحيانًا أن تلعب دورًا في قياس الكرياتينين.

-قد تؤدي أيضًا عدوى الكلى وانحلال الربيدات (الانهيار غير الطبيعي للعضلات) وانسداد المسالك البولية إلى ارتفاع مستويات الكرياتينين.

-من لديه مستويات منخفضة أو عالية من الكرياتينين في الدم؟

-قد يكون لدى البالغين العضليين أو البالغين في منتصف العمر نسبة الكرياتينين في دمائهم أكثر من المعتاد لدى عامة السكان.

-في الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، وفقدان الوزن الشديد ، والأمراض المزمنة ، تميل كتلة العضلات إلى التناقص بمرور الوقت ، وبالتالي ، قد يكون مستوى الكرياتينين لديهم أقل من المتوقع بالنسبة لأعمارهم.