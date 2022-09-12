رجيم الحليب لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - باتباع نظام غذائي متوازن يمكن التخلص من الوزن الزائد برجيم الحليب لخسارة الوزن بسرعة .

الحليب مصدر غني بالبروتين والكالسيوم، وقد يساعد في التخلص من الدهون دون تقليل كتلة العضلات ومع ذلك، فإن اتباع حمية الحليب فقط ليس مثالياً؛ لأنه قد يسبب نقصاً في العناصر الغذائية الحيوية الأخرى. إليك خطة رجيم الحليب لمدة أسبوع لخسارة الوزن.

رجيم الحليب لمدة أسبوع لتخسيس الوزن

ماذا سوف تأكلين؟

الصباح الباكر (7:30 صباحاً) كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة.

الإفطار (8:00 - :9:30 ص) خيارات:

كوب حليب خالي الدسم + بان كيك موز.

بيض مخفوق + كوب حليب خالي الدسم + خبز متعدد الحبوب.

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات:

Tuna salad أو حفنة من خس نباتي.

غداء ما بعد (3:30 - 4:00 مساءً) كوب حليب خالي الدسم.

العشاء (7:00 مساءً) خيارات:

خضار مشوية وتوفو.

سلمون مشوي مع الخضار.



وقت النوم (9:30 مساءً) كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة كركم.

ماذا يعمل هذا؟

يساعد الماء الدافئ مع عصير الليمون على التخلص من السموم، ويعزز حركة الأمعاء السليمة، وجبة الإفطار المشبعة ستبقيك نشيطة طوال اليوم. تناولي وجبة غداء خفيفة حتى لا تشعري بالنعاس لاحقاً. املئي معدتك بكوب من الحليب بعد الغداء للحفاظ على جوعك حتى العشاء.

تناولي الخضار التي تحتوي على مصدر بروتين جيد لتناول العشاء؛ للمساعدة في بناء العضلات وتزويد جسمك بالطاقة. سيساعدك تناول كوب من الحليب مع الكركم قبل النوم على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ منتعشة في الصباح.

في ما يلي قائمة بدائل الطعام للأسبوع الأول:

عصير الليمون - خل التفاح

فطيرة الموز - كينوا

خبز متعدد الحبوب - كينوا / شوفان

سلطة تونة - سلطة دجاج



حفنة خس نباتي - فلافل نباتية

خضار مشوية - خضار مشوية

سمك السلمون - الماكريل

الكركم - مسحوق القرفة

المصدر :stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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