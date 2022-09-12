كل ما تريد معرفته عن ظهور حبوب الجبهة من أعراض وأسباب

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من ظهور حبوب علي الجبهة، إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه سيقدم لك أبرز الأسباب ونصائح لتجنب المضاعفات، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

ما هي حبوب الجبهة؟ تظهر بعض الحبوب على الجبهة وتستمر لفترات طويلة، وهذا يعرض الشخص للشعور بالتوتر والإزعجاج. ما هي أسباب الإصابة بحبوب الجبهة؟

- التغيرات الهرمونية في سن البلوغ تعد من أبرز الأسباب، فتظهر في كل الوجه بشكل عام وفي الجبهة بشكل خاص.