شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حصوات الكلى وأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى هي عبارة عن ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكلى ومن أسباب تكون حصوات الكلى النظام الغذائي وزيادة وزن الجسم وبعض الحالات الطبية وبعض المكملات الغذائية والأدوية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن يكون خروج حصوات الكلى مؤلمًا للغاية، لكن الحصوات لا تسبب في العادة ضررًا دائمًا إذا اكتشفت في الوقت المناسب

عادةً لا تسبب حصوة الكلى أعراضًا حتى تتحرك داخل الكلى أو تمر في الحالبين وهي الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة فإذا استقرت الحصوة في الحالبين، قد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتشنج الحالب، وقد يكون ذلك مؤلمًا للغاية. في تلك المرحلة، من الممكن أن تظهر عليك هذه المؤشرات والأعراض:

-ألم قوي وحاد في الجنب والظهر وتحت الأضلاع

-ألم ينتشر إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية

-ألم يأتي على هيئة موجات ويتغير في حدته

-ألم أو شعور بالحرقان أثناء التبول

قد تشمل المؤشرات والأعراض الأخرى ما يلي:

-بول باللون الوردي أو الأحمر أو البني

-بول غائم أو كريه الرائحة

-الحاجة المستمرة للتبول، أو التبول أكثر من المعتاد، أو التبول بكميات صغيرة

-الغثيان والقيء

-الحمى والقشعريرة في حالة وجود عَدوى

قد يتغير الألم الناجم عن حصوة الكلى على سبيل المثال، الانتقال إلى مكان مختلف أو زيادة شدته مع تحرك الحصوة عبر المسالك البولية.

لا تتكون حصوات الكلى في الغالب نتيجة سبب واحد محدد، رغم أن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بها.

تتكون حصوات الكى عندما يحتوي البول على مواد مكونة للبلورات مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض اليوريك أكثر مما يمكن إذابته بالسوائل في البول وفي الوقت نفسه، قد يخلو البول من المواد التي تمنع التصاق البلورات بعضها ببعض؛ مما يوفر بيئة مثالية لتكوين حصوات الكُلى.

أنواع حصوات الكلى

تساعد معرفة نوع حصوات الكلى لديك في تحديد سببها، وقد يوفر ذلك حلولاً بشأن كيفية تقليل خطر الإصابة بالمزيد من حصوات الكلى. وإذا أمكن، حاول الاحتفاظ بحصوة من حصوات الكلى إذا خرجت من جسمك حتى تتمكن من إحضارها إلى الطبيب المعالج لك لتحليلها.

وتشمل أنواع حصوات الكلى ما يلي:

-حصوات الكالسيوم، معظم حصوات الكلى عبارة عن حصوات الكالسيوم، وعادة ما تكون على شكل أوكسالات الكالسيوم والأوكسالات مادة يصنعها الكبد يوميًا أو يتم امتصاصها من غذائك وتحتوي بعض الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى المكسرات والشوكولاتة، على نسبة عالية من الأوكسالات.

ويمكن أن تؤدي العوامل المرتبطة بالنظام الغذائي والجرعات العالية من فيتامين (د) وجراحة المجازة المعوية والعديد من اضطرابات الأيض إلى زيادة تركيز الكالسيوم أو الأوكسالات في البول.

وقد تظهر أيضًا حصوات الكالسيوم في شكل فوسفات الكالسيوم وهذا النوع من الحصوات أكثر شيوعًا في حالات الأيض، مثل الحماض الأنبوبي الكلوي وقد يرتبط أيضًا ببعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع النصفي أو النوبات المَرَضية، مثل توبيراميت (توباماكس، تروكيندي إكس آر، كوديكسي إكس آر).

-حصوات ستروفايت تتكون حصوات ستروفايت استجابة لعدوى المسالك البولية. ويمكن أن تنمو هذه الحصوات بسرعة وتصبح كبيرة جدًا، وأحيانًا تكون مصحوبة بأعراض قليلة أو تحذير بسيط.

-حصوات حمض اليوريك. يمكن أن تتكون حصوات حمض اليوريك لدى الأشخاص الذين يفقدون الكثير من السوائل بسبب الإسهال المزمن أو سوء الامتصاص، والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البروتين، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المتلازمة الأيضية وقد تؤدي بعض العوامل الوراثية أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات حمض اليوريك.

-حصوات السيستين تتكون هذه الحصوات لدى الأشخاص الذين لديهم اضطراب وراثي يسمى بيلة السيستين التي تجعل الكلى تفرز الكثير من حمض أميني معين.