شكرا لقرائتكم خبر عن طرق مؤكدة للتخلص من الجلد المترهل وعلامات التمدد بعد الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحمل من أروع الأوقات للمرأة، لكن الرعاية اللاحقة مهمة حقًا لأنه بمجرد ولادة الطفل، هناك الكثير من التغييرات التي تحدث في الجسم، حيث يبدأ الجلد في الترهل ويترك الجزء الرخو وراءه.

الجلد مصنوع من الكولاجين والإيلاستين يبدأ في التوسع مع زيادة الوزن أثناء الحمل، وبمجرد تمدده ، يستغرق الأمر بعض الوقت والمشاكل للعودة إلى الشكل الأصلي.

علامات الجلد المترهل ما بعد الحمل محبطة للغاية للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على جسم صحي ورائع، يقول الأطباء إنه بينما يجب على المرء أن يتحلى بالصبر ، يجب ألا تسرع النساء كثيرًا لأن الجسم بعد الولادة يحتاج أيضًا إلى الكثير من الراحة.

إليك بعض التمارين السهلة وفقا لموقع " timesnownews" التي يمكنك القيام بها للمساعدة في شد الجلد المترهل، ولكن قبل البدء ، احصل دائمًا على إذن من طبيبك إذا كان من الجيد البدء في ممارسة الرياضة مرة أخرى.

ممارسة تمارين الكاريدو يوميا

يجب عليك تدوين روتين لممارسة الرياضة يوميا ، وتشمل الكارديو لحرق الدهون وتناغم العضلات، جرب أيضا المشي الخفيف أو الركض أو الجري أو السباحة أو حتى ركوب الدراجات وتحرك ببطء في طريقك إلى أنشطة أكثر كثافة.

اتباع نظام غذائي صحي

يظهر تأثير ممارسة الرياضة فقط عندما تتناول نظامًا غذائيًا جيدًا، قم بتضمين الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لتعظيم الفوائد وتزويد جسمك بالتغذية التي يحتاجها بشدة، قم بتضمين الكثير من البروتين في نظامك الغذائي اليومي الذي يساعد على تجديد الكولاجين لمرونة الجلد ويساعد في بناء القوة والقدرة على التحمل.

تدريب تمارين القوة

بمجرد حصولك على فرصة لأداء تمارين عالية الكثافة، انتقل تدريجيًا إلى تمارين القوة لأنها تساعدك على استعادة لياقتك، يمكن أن يساعد بناء العضلات أيضًا في شد جلدك. تشمل تمارين القوة تمارين الجلوس، والضغط، واليوجا، والأيروبكس، وحتى الرقص.

الحصول على تدليك

بعد الحمل، يوصى بإجراء تدليك للجسم قدر المستطاع، يساعد استخدام الزيوت الطبيعية في التخلص من علامات التمدد كما أن خصائصها المضادة للأكسدة تعزز الدورة الدموية.

شرب الكثير من الماء

عند ممارسة الرياضة، من المهم جدًا ترطيب الجسم، يحسن الماء مرونة الجسم لذا اشربه سواء كنت تشعر بالعطش أم لا.