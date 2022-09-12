شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب معرفته عن عامل حساسية الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تكون مصابًا بمرض السكري فإن جسمك يعاني من انخفاض مستويات الأنسولين أو عدم وجود الأنسولين على الإطلاق، فالأنسولين هو هرمون مهم يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعمليات الجسم الأخرى، بدون الأنسولين لا يستطيع جسمك معالجة الجلوكوز بالطريقة الصحيحة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض السكري.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك نوعان من مرض السكري النوع 1 والنوع 2 مع مرض السكري من النوع 1 ، لا يستطيع البنكرياس إنتاج الأنسولين مع النوع 2 ، لا يستطيع جسمك استخدام الأنسولين الذي يصنعه جسمك بشكل صحيح إن تناول الأنسولين ضروري في كلتا الحالتين.

أنت بحاجة إلى حقن الأنسولين للحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المستويات الطبيعية. في البداية ، قد يكون من الصعب فهم الكمية الصحيحة من الأنسولين التي تحتاجها ستحتاج إلى بعض العمليات الحسابية للحصول على الجرعة الصحيحة ، ويمكن أن يساعدك عامل حساسية الأنسولين في القيام بذلك.

ما هو عامل حساسية الانسولين؟

يشير عامل حساسية الأنسولين إلى انخفاض مستوى السكر في الدم ويتم إجراء هذا القياس بالملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) ويعتمد على وحدات الأنسولين المأخوذة، بينما يهدف الأنسولين إلى المساعدة في انخفاض مستويات السكر في الدم ، يجب ألا تنخفض كثيرًا لأن هذا قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر تتيح لك معرفة عامل حساسية الأنسولين تحديد الجرعة التي تحتاجها من الأنسولين قصير المفعول أو سريع المفعول .

من الضروري تصحيح عامل الأنسولين لسببين أولاً ، إذا تناولت جرعة عالية تجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، فقد تصاب بنقص السكر في الدم يحدث هذا عندما تنخفض مستويات السكر في الدم عن 70 ملليغرام لكل ديسيلتر الحالة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع أو فقدان الوعي .

ثانيًا، إذا كنت تتناول جرعة منخفضة جدًا من الأنسولين ، فقد لا تساعد في استقرار مستويات الجلوكوز لديك والنتيجة هي حالة تعرف باسم ارتفاع السكر في الدم ، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة بمرور الوقت يمكن أن يكون لهذه المضاعفات آثار سلبية على:

-العيون

-الكلى

-الأعصاب

-القلب والأعضاء الأخرى

تختلف حساسية الأنسولين من شخص لآخر ، ولهذا السبب تحتاج إلى معرفة الجرعة الصحيحة التي يجب تناولها بشكل عام ، يحتوي مرض السكري من النوع الأول على حساسية للأنسولين أعلى من داء السكري من النوع 2 و تميل حساسية الأنسولين أيضًا إلى التباين خلال اليوم اعتمادًا على مدى نشاطك وإفراز الهرمون لديك وعندما تكون مريضًا ، تميل حساسية الأنسولين أيضًا إلى التغيير.