شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب الدورة الشهرية الإصابة بالإسهال؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر الدورة الشهرية علي الجهاز الهضمي، فنجد عند اقتراب أو نزولها تصاب الكثيرات بالإسهال، وتعتبر الكثيرات أن الإسهال علامة علي اقتراب موعد نزول الدورة الشهرية، وخلال هذا التقرير ستعرف علي أبرز أسباب الإسهال خلال الدورة الشهرية، وذلك وفقا لموقع "webmed".



أشار التقرير، إلى أن العديد من النساء يتعرضن للإصابة بالإسهال، آلم البطن أثناء الدورة الشهرية، وهذا يعد أكثر مشاكل الجهاز الهضمي التي تتعرض لها قبل وأثناء الدورة الشهرية، والسبب يرجع إلى أن هرمونات البروستاجلاندين التي تُفرز في الجسم قبل الحيض بأيام تؤدي إلى حدوث تقلصات أسفل البطن وتؤثر علي الأمعاء ولذا يزداد فرص الإسهال وألم البطن.



ويتم السيطرة وعلاج الإسهال أثناء الدورة الشهرية عن طريق أخذ الأدوية التي تقلل من فرص التبرز، ويجب بالإضافة إلي العلاج تناول الماء بكثرة، لتجنب الإصابة بالجفاف.



مع ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من فرص الإصابة بالإسهال ومنها المليئة بالسكريات والكافيين، واالأطعمة الحارة.



وأكد التقرير، علي ضرورة تجنب التوتر والقلق، خلال اقتراب موعد الدورة الشهرية، مع ممارسة التمارين الرياضية يوميا، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات الفواكه، فهذه النصائح قد تكون سبب في تقليل فرص الإصابة بالإسهال خلال الدورة الشهرية.